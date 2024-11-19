快訊／2女搬走高雄土地公廟整箱泡麵　警火速逮人送辦

▲兩名女子到永安玄德宮偷走泡麵。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄永安區烏林投社區土地公廟玄德宮從今年開始提供泡麵和熱水，讓香客、信眾可以免費吃泡麵，信徒也會主動贊助泡麵供大家享用，最近爆紅，不料，有2名女子昨（18）日騎機車到廟裡搜刮了至少20碗的泡麵，揚長而去，廟方阻止不及，消息曝光後，警方火速在今（19）日下午逮捕兩名女偷兒，訊後依竊盜罪送辦。

▲永安玄德宮最近因泡麵土地公爆紅。（圖／記者陳宏瑞攝）

玄德宮位於永安區的烏林投社區，鄰近興達港和興達發電廠，附近有漁港魚塭，周邊環境純樸，還有風景優美的海岸線，位置相當隱密低調，廟方從今年農曆一月起，興起在廟裡提供免費泡麵的想法，經過和各界的溝通協調，並購買相關設備，在今年6月開始對外開放吃泡麵。

不少民眾來拜拜除了會帶上常見的供品、金紙一起外，也會帶「泡麵」來供奉神明，拜完後就會捐獻泡麵留在這邊，時間久了數量就逐漸多了起來，幾乎堆滿整面牆，成為玄德宮的一大特色，有不少抖音網紅得知也前來拍片介紹，讓玄德宮爆紅，現在星期假日都會湧現不少人潮，在海邊吃一碗土地公保佑過的泡麵，順便欣賞海景，是相當特殊的體驗。

▲玄德宮內有許多泡麵供民眾享用。（圖／記者陳宏瑞攝）

不料，廟方的愛心卻被有心人士利用，玄德宮主委林讚成表示，昨天早上8點多，有兩名女子騎機車到廟裡，看了泡麵牆後，不但拿走整箱泡麵，還自帶塑膠袋搜刮了至少20碗泡麵，廟裡志工發現想阻止卻來不及。

林讚成說，廟裡不是心疼這些泡麵，而是覺得眾人的愛心應該眾人享受，但貪小便宜來搜刮泡麵的行為相當不可取，也糟蹋了其他人的好意。

消息曝光後，警方以車追人，通知蔡姓（54歲，女）及林姓（23歲，女）嫌疑人到案說明，並查扣遭竊取之泡麵，全案依竊盜罪嫌移送法辦。