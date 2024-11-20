柯文哲稱「有人開2億美元要我當副手」　北檢查無此人全案簽結

▲柯文哲去年11月競選期間自爆有人開價2億美元要他當副手，北檢接獲告發後展開調查，卻查無具體事證。（圖／鏡 週刊資料照）

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台灣民眾黨主席柯文哲參選2024大選過程一波三折，藍白合數度談判未果，柯文哲去年11月還自爆，有人開價2億美元，要他擔任副手。律師黃帝穎認為，喊價者已涉嫌違反《總統副總統選罷法》，向台北地檢署告發。然而北檢偵辦後，除了柯文哲說法以外，查不到有證據證明有人喊價，因此全案已在今年簽結。

柯文哲去年11月上廣播節目受訪時聲稱，藍白合談判期間有很多「國際騙子」，有自稱是美國參議員助理或是來自AIT（美國在台協會）的人，甚至還有人說他若願意當副手，就給他1、2億美元（約新台幣32.45億元、64.91億元）。柯還為此打電話到AIT確認，發現對方是騙子。

此消息引發軒然大波，國民黨方面立刻澄清「不是侯友宜」，而時任柯文哲競辦發言人陳智菡則向媒體表示，消息的來源柯辦很清楚是誰，「我想國民黨方面也都很清楚」，這個人確有其人，也都有相關證據，是誰在藍白中間穿梭，放出很多假消息或者是干擾，「所謂要提供1億或2億美金，來邀請柯文哲主席擔任副手，確實有人傳遞了這樣的消息。」

律師黃帝穎指出，《總統副總統選罷法》中的「搓圓仔湯條款」，其要件包括「行求」，只要這個人有喊價、不需要柯文哲同意，即構成犯罪。黃帝穎向北檢遞狀告發這個「喊價者」，也呼籲柯文哲主動供出犯罪者。

據報，北檢受理此告發後簽分「選他字案」偵辦，為釐清喊價者的身分，陸續以證人身分通知柯文哲和陳智菡到庭說明。然而北檢認為，除柯文哲說法以外，沒有其他證據可以證明有人喊價，在查無具體不法事證的情況下，將全案簽結。



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