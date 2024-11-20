　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲稱「有人開2億美元要我當副手」　北檢查無此人全案簽結

柯文哲去年11月競選期間自爆有人開價2億美元要他當副手，北檢接獲告發後展開調查，卻查無具體事證。（本刊資料照）

▲柯文哲去年11月競選期間自爆有人開價2億美元要他當副手，北檢接獲告發後展開調查，卻查無具體事證。（圖／鏡 週刊資料照）

圖文／鏡週刊

台灣民眾黨主席柯文哲參選2024大選過程一波三折，藍白合數度談判未果，柯文哲去年11月還自爆，有人開價2億美元，要他擔任副手。律師黃帝穎認為，喊價者已涉嫌違反《總統副總統選罷法》，向台北地檢署告發。然而北檢偵辦後，除了柯文哲說法以外，查不到有證據證明有人喊價，因此全案已在今年簽結。

柯文哲去年11月上廣播節目受訪時聲稱，藍白合談判期間有很多「國際騙子」，有自稱是美國參議員助理或是來自AIT（美國在台協會）的人，甚至還有人說他若願意當副手，就給他1、2億美元（約新台幣32.45億元、64.91億元）。柯還為此打電話到AIT確認，發現對方是騙子。

此消息引發軒然大波，國民黨方面立刻澄清「不是侯友宜」，而時任柯文哲競辦發言人陳智菡則向媒體表示，消息的來源柯辦很清楚是誰，「我想國民黨方面也都很清楚」，這個人確有其人，也都有相關證據，是誰在藍白中間穿梭，放出很多假消息或者是干擾，「所謂要提供1億或2億美金，來邀請柯文哲主席擔任副手，確實有人傳遞了這樣的消息。」

律師黃帝穎指出，《總統副總統選罷法》中的「搓圓仔湯條款」，其要件包括「行求」，只要這個人有喊價、不需要柯文哲同意，即構成犯罪。黃帝穎向北檢遞狀告發這個「喊價者」，也呼籲柯文哲主動供出犯罪者。

據報，北檢受理此告發後簽分「選他字案」偵辦，為釐清喊價者的身分，陸續以證人身分通知柯文哲和陳智菡到庭說明。然而北檢認為，除柯文哲說法以外，沒有其他證據可以證明有人喊價，在查無具體不法事證的情況下，將全案簽結。


更多鏡週刊報導
誰開價2億美元要柯文哲當副手？　陳智菡：確有此人，藍營很清楚
柯文哲曝「有人開2億美元要我當副手」　連勝文酸：欠缺常識
涉以木可公司侵占政治獻金　柯文哲大帳房李文宗提訊出庭

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走私1億元毒品來台　富二代職業選手被逮
沒壞習慣！她頭痛2個月「肺腺癌末期」傻了
12強台委大戰！羅戈點名2打者：就看明天誰更厲害
快訊／納豆求婚依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命
快訊／台鐵司機員駕駛座猝死
快訊／謝宜容反擊！　搶勞動部停職前請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門轎車失控自撞路樹！女駕駛「滿臉鮮血」一度受困送醫

台美破1億大麻花走私案　操盤手是富二代！混黑幫+高球職業選手

雲林土地公廟香油錢遭竊　廟方氣炸！行竊畫面PO臉書

溫朗東控洩漏個資　徐巧芯北檢出庭：秘密，不能告訴你們

新北無照駕駛罰金破3.5億　累犯高達75%！交通部擬修法加重罰

快訊／和平站區間車遲未發車！　司機倒臥座位…送醫不治

台電女課長不爽下屬要離職...怒持鐮刀亂砍桌椅洩恨！代價出爐

宜蘭女騎士突自摔！右轉轎車直接輾過　她僅露雙腳慘卡車底畫面曝

網紅藝術家競選立委南下拜票　噁摸男工讀屁股還約砲！下場曝

「團購買房打7折」先繳30萬　台中女再匯百萬被勸阻...爆氣走人

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

金門轎車失控自撞路樹！女駕駛「滿臉鮮血」一度受困送醫

台美破1億大麻花走私案　操盤手是富二代！混黑幫+高球職業選手

雲林土地公廟香油錢遭竊　廟方氣炸！行竊畫面PO臉書

溫朗東控洩漏個資　徐巧芯北檢出庭：秘密，不能告訴你們

新北無照駕駛罰金破3.5億　累犯高達75%！交通部擬修法加重罰

快訊／和平站區間車遲未發車！　司機倒臥座位…送醫不治

台電女課長不爽下屬要離職...怒持鐮刀亂砍桌椅洩恨！代價出爐

宜蘭女騎士突自摔！右轉轎車直接輾過　她僅露雙腳慘卡車底畫面曝

網紅藝術家競選立委南下拜票　噁摸男工讀屁股還約砲！下場曝

「團購買房打7折」先繳30萬　台中女再匯百萬被勸阻...爆氣走人

金門轎車失控自撞路樹！女駕駛「滿臉鮮血」一度受困送醫

川普「封口費案」判決又延？　檢方同意等他做完4年總統任期

台灣球迷賽後不肯走！　大巨蛋賽後一幕「震撼美國記者」

巴西警方破獲「暗殺現任總統」密謀案　逮捕前總統秘書

施工粉塵釀死？　星聚點曝照片：接獲陳情隔日即啟動清潔作業

春陽茶事「買1送1」限時2周開跑！冬瓜茶、冬瓜檸檬一次喝

朱芯儀老公「考上政大EMBA碩士班」！　喜曬錄取通知：壓根沒想過

中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄

王勝偉看到學弟渴望、韌性　首戰打敗韓國不簡單

黑貓「太愛講話」遭棄養！獨自睡在停車場　暖女撿回家給滿滿疼愛

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

青山宮遶境爆「警要參加者名單」　主辦怒拒

陳啟昱「酒店名花小三」起底！　甜美御姐讓他拋妻棄子

竹科人妻性愛日記曝　偷吃前情人標記無套內X

快訊／國1「6車追撞」　紫爆回堵10公里

土耳其強震「台灣8000萬善款」扣1年沒給　募款真相被踢爆

即／PEETA葛格被控持毒　大麻電子煙驗出他指紋

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

警政署前署長猝逝享壽83歲　好友震驚

少棒球員街上「鴨子走路」！總教練道歉了

即／高雄港吊車傾倒　司機遭重壓慘死

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

更多熱門

相關新聞

京華城案承認行賄　北檢再提訊朱亞虎

京華城案承認行賄　北檢再提訊朱亞虎

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪案，唯一坦承行賄的鼎越開發前董事長朱亞虎押期下周屆滿，由於朱亞虎除找人頭捐贈政治獻金給柯文哲外，還是柯文哲購買4300萬商辦的關係人，檢察官為釐清相關賄款金流，以及京華城容積率變更過程，20日再次提訊朱亞虎出庭應訊。

畫面曝光！勞發署輕生員工打假卡

畫面曝光！勞發署輕生員工打假卡

賺最大價差　入手零息美債投資攻略

賺最大價差　入手零息美債投資攻略

賴清德聲望迎來「死亡交叉」　黃暐瀚揭4原因：不滿都算到總統頭上

賴清德聲望迎來「死亡交叉」　黃暐瀚揭4原因：不滿都算到總統頭上

陳啟昱「神隱功力」起底！　曾2度逃死劫

陳啟昱「神隱功力」起底！　曾2度逃死劫

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

王仁甫女兒18歲了！

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面