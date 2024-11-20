陳啟昱「神隱功力」起底！　曾2度逃死劫

▲陳啟昱（左）與曾姿雯（右）離婚後，專案小組發現陳啟昱與酒店小姐Tina走很近，正清查2人是否有異常金流。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

種種跡象都顯示陳啟昱偷渡出境的可能性極高，地方更盛傳他早在10月下旬，就在檢方做出境管無法搭機出境、法院卻未進行電子監控的情況下，從高雄林園海邊偷渡至菲律賓藏匿。至於訊息的真實性如何？檢警調已透過各種管道全面釐清。

不過，鮮為外界知悉的是，陳啟昱從學生時代就是登山高手，具有驚人的攀登百岳及探勘中級山實力。就讀建中二年級的1983年元旦連假，他與一位同學選擇超高難度的路線，在雪季冰攀中央尖山北壁，從傳統攀登南湖大山的林道步行上山。 陳啟昱年紀輕輕，但膽子就很大，他無懼靄靄白雪，利用冰斧、冰爪及繩結技巧，一路朝中央尖山頂前進，後來同學不幸墜崖身亡，他獨自脫困下山報警，當地派出所組成救難隊，經過3天才將遇難者大體帶下山。

▲陳啟昱（紅圈處）在學生時代曾遇2次登山事件上過新聞，後皆平安歸來，顯見具野外生存能力，不排除藏匿山區。

後來陳啟昱考上台大社會系，對登山依舊熱情不減，1985年7月，該校登山社在宜蘭舊金洋山區舉辦中級嚮導訓練營，因山區下雨，溪水暴漲，陳上山後決定改探勘其他路線，卻因山區無線電及收音機收不到訊號，留守人員擔心他出事對外求援。 陳平安下山後急忙對外說沒有迷路，純屬誤會一場。這二起登山事件在當年都上了新聞版面，由於當時天候極度不佳，且動用不少人力上山救援，最後他都平安無事，證明他具有豐富的野外生存能力，而他年少時的青澀樣貌也跟著曝光。 由於陳啟昱偷渡消息可能虛晃一招，不排除他仍躲在山區農舍且有人供應三餐，檢方動員南部地區上百名警調及海巡人員嚴厲查緝，連果園工寮都不放過，除了要替縱放陳啟昱的台南地院擦屁股，也要揪出全案其他共犯，不讓光電產業淪為不肖民代結合財團及黑幫蠶食利益的大餅。



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