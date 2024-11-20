前警政署長張四良猝逝！醫列「10大徵兆」警告：恐是心肌梗塞

▲急診專科醫師魏智偉列出10大猝死徵兆，若這些症狀搭配出現，就要留意恐有猝死危機。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

警政署前署長張四良昨（19）日凌晨驟逝，享壽83歲，而他過世前一晚還與老部署及友人聚餐，席間並無異狀，怎料就傳出噩耗，讓外界都相當訝異。急診專科醫師魏智偉曾在節目《健康好生活》列出10大猝死徵兆，包括經常莫名感到疲勞、盜汗、經常頭暈、出現不明原因疼痛等等，尤其盜汗更是值得注意的關鍵，請民眾務必提高警覺。

魏智偉過去曾於節目《健康好生活》分享，有位50多歲的男子，因胸悶不舒服、呼吸不順求診，而護理師發現他有冒冷汗的狀況，上衣更因此濕透後，便將男子推進急診室。後來，經由他初步診斷，男子可能出現心血管方面的問題，「最快速需要處理，就是心肌梗塞，所以人都還沒到定位，我們已經叫心電圖的機器來，手術服都先準備了，心電圖一做，果然是急性心肌梗塞」。

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魏智偉說，醫師在問診時，有些訊號往往是很重要的參考依據，尤其猝死前有10大徵兆，常常會伴隨著出現，因此應特別小心留意：

1、反覆胃腸道症狀。

2、經常莫名感到疲勞和累。

3、胸悶。

4、出現不明原因疼痛。

5、頻繁心悸。

6、經常出現眼前發黑、單側、雙側肢體麻木。

7、盜汗。

8、經常頭暈、昏厥。

9、憋氣、口唇發紫。

10、失眠、被憋醒。

魏智偉接著解釋，假設出現胸悶狀況，可能會伴隨下巴、左邊肩膀麻或不舒服，此時就得懷疑可能是心臟的問題；或當發生頻繁的心悸、心律不整，或是眼前發黑、經常性頭暈或暈厥等等，可能代表心血管已經不是那麼健康。

魏智偉也提到，若是睡眠常常被中斷，有時候真的是心臟不舒服者，在長時間躺平後，喘氣可能不是那麼順暢，導致突然在半夜醒來。魏智偉還強調，關於盜汗、冒冷汗的狀況，由於人在極度不舒服時，自律神經若過度興奮，就會冒冷汗，如果有伴隨著胸痛症狀，恐怕意味著有嚴重的疾病要發生。

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