明審國土計畫法！　12綠委出面再喊話中央「展延上路也是選擇」

▲民進黨立委蔡易餘等人召開「《國土計畫法》 展延、溝通、再上路」記者會。（圖／蔡易餘辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

《國土計畫法》質疑聲浪未減，立委紛紛提出修法暫緩實施，立法院內政委員會21日排審，民進黨立委蔡易餘等共12名綠委則於20日召開「《國土計畫法》 展延、溝通、再上路」記者會，呼籲由於包括新北市等8個國民黨執政的地方政府皆未如期繳交國土功能分區圖草案，全國恐無法一致公告，及民眾被假訊息誤解等，希望行政院內政部展延上路時間，待與縣市政府和民眾充分溝通後，再行上路。

預計明年4月30日實施《國土計畫法》是於2015年馬英九執政時提出，並在2016年通過。根據條文，分為三階段，首先是中央要公告全國的國土計畫，接著是地方要公告地方的國土計畫，之後就是在明年的4月30日上路前，全國的縣市必須要交出功能分區圖，但各地方卻對劃設標準有意見，部分未準時繳交。

蔡易餘表示，到目前為止，還有8個縣市未提送國土功能分區圖草案到內政部，以及人民很多疑慮還沒有辦法有效化解，，需要中央、地方政府、內政部國土管理署等，跟人民做更多溝通跟解釋，因此明天委員會審查時，希望內政部、行政院考量多方意見，包括展延上路時間的訴求。

民進黨立委劉建國認為，國土計畫法要在明年4月上路，這是「絕對不可能」，因為現行國土計畫法明文規定，必須要全國一併實施，但現在有8個縣市沒有交國土功能分區圖草案。大家都希望農業得以發展，但相關設施、設備都必須要到位，保障農民權益，而國土計畫法基本上已被相關地方政府妖魔化，但這件事情應該是要朝正向發展。

民進黨立委陳亭妃則指出，國土計畫法是要讓國家更好，但討論國土計畫法時，已經被政治化，甚至很多縣市用政治力做抵制，另外也因為資訊的落差及無法被透明，導致農民無法得到正確訊息，甚至各縣市政府的承辦人員，得到的資訊不一致、法令見解也不一致，如果這樣造成人民對國土計畫法有所誤解，她認為國土計畫法應該緩下來，讓所有單位溝通清楚，不要讓有心人做政治操作，這樣非農民之福。

民進黨立委許智傑、陳冠廷、陳秀寳、陳素月、黃秀芳、王美惠、陳俊宇共同呼籲，行政院應考慮多方意見，多一點時間跟民眾溝通，將展延作為一個可能的選項。

民進黨立委莊瑞雄也補充，國土計畫法管控全國78%非都市土地，可劃分國土保育、海洋資源、農業發展與城鄉發展四大功能分區，各具使用限制。而國土計畫法中又限制每五年通盤檢討，才能調整分區，現在倉皇上路恐影響城市發展規劃，適得其反。所以他也呼籲行政院跟內政部，應該要再審酌、再展延與跟地方再溝通。