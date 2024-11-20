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林業保育署推動生態保育　鄒族獵人監測台灣黑熊獲5萬獎勵金

▲▼ 鄒族獵人協會科學監測 臺灣黑熊獵場現蹤 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲林業保育署嘉義分署張岱分署長20日頒發臺灣黑熊監測獎勵金給嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯志卿繼今年5至6月份三度在新高口巡守區域拍攝到臺灣黑熊畫面後，9月在特富野部落獵場領域往北霞山登山路徑旁，再度拍攝到臺灣黑熊成年個體，顯示該區域黑熊族群非常活躍。為鼓勵參與巡護的部落社區進行棲地監測，林業及自然保育署嘉義分署依據臺灣黑熊生態服務給付計畫在今（20）日頒發5萬元棲地監測獎勵金給協會獵人。

▲▼ 鄒族獵人協會科學監測 臺灣黑熊獵場現蹤 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯志卿今年9月在特富野部落獵場監測到臺灣黑熊出沒 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會合作甫於9月出版《鄒族獵場、踏查與敘事》，首度公開鄒族8個部落間的獵場分布，本次拍攝到黑熊的地點屬於特富野部落獵場，鄒語名為thiataka，地勢較為平坦且終年有水，針闊混生林內有檜木、牛樟、殼斗科植物、野蘋果、山枇杷、楠木等，是野生動物經常利用且植被多樣豐富的地點，也是通往北霞山、楠梓仙溪的必經山徑。而協助執行黑熊監測的嘉義縣鄒族獵人協會成立於107年，制定有「阿里山鄒族狩獵自治自律公約(einu)」規範獵人狩獵行為，自109年起執行阿里山鄉主要狩獵物種監測，落實狩獵成果回報制度，並積極投入臺灣黑熊生態給付監測巡守，與嘉義分署共同守護山林資源成效卓著。

▲▼ 鄒族獵人協會科學監測 臺灣黑熊獵場現蹤 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲嘉義縣鄒族獵人協會進行獵場踏查，山徑農路亦為野生動物常利用路徑 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

為增進部落社區對臺灣黑熊的認識並投入在地黑熊保育工作，嘉義分署自112年開始，於黑熊分布熱點區域推行臺灣黑熊生態服務給付計畫，內容包括巡護監測及入侵自主通報，提供入侵通報獎勵及宣導部落黑熊誤補無罪，鼓勵在地民眾參與黑熊保護。巡護監測的部分由社區部落組織成立巡守隊，每月協助巡守黑熊潛在棲地，進行違法獵具通報及宣傳使用改良式獵具等工作。參與巡守的部落社區，配合紅外線自動相機的架設，於巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給至高5萬元獎勵金，每年以3次為限。部落社區所拍攝的黑熊影像，除可提供黑熊族群數量分布、生態習性監測資訊，透過「生態服務給付」方案，提供「生態薪水」給協助維護瀕危物種棲地的居民，以降低人獸衝突、共享保育成果。

▲▼ 鄒族獵人協會科學監測 臺灣黑熊獵場現蹤 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲鄰近黑熊出沒的社區部落，可透過相關防護措施與生態服務給付一起共創與熊共存的家園。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

臺灣黑熊是瀕危的珍貴野生動物，依嘉義分署監測資料顯示，近年少數黑熊個體有稍微靠近山區村落及遊客活動區域的情形，呼籲一般民眾如在有黑熊的山區活動，可留意是否有新的熊跡，如排遺、爪痕或腳印，隨身攜帶熊鈴、哨子或發出聲響讓熊知道人的存在，如遭遇黑熊，應保持鎮定勿驚慌、儘可能拉開與熊的距離，並儘速離開現場。此外食物及廚餘應妥善包裝保存，避免味道逸散並落實無痕山林原則把垃圾帶下山，共同創造與熊共存的里山森林。

▲▼ 鄒族獵人協會科學監測 臺灣黑熊獵場現蹤 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲林業保育署嘉義分署提醒民眾，如於黑熊出沒的山區活動應多加注意自身安全。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

 
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林業保育署嘉義分署台灣黑熊張岱

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