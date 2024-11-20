勞動部霸凌案調查小組皆謝宜容舊識　王鴻薇：沒人是「菊」外人

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動力發展署北分署公務員輕生引爆爭議，國民黨立委王鴻薇今（20日）質疑，本案調查小組原來都是自己人，謝外傳背後靠山就是陳菊，調查小組召集人許傳盛過去也是著名的「菊系愛將」，這根本就沒有利益迴避也不避嫌，整件事情「沒有人是『菊』外人」。

王鴻薇指出，許傳盛的從政之路，最重要貴人就是花媽陳菊，除了回鍋擔任高雄市社會局長外，也做過觀光局長、客家事務委員會主委、副秘書長等職務，百分之百是陳菊愛將、花媽重用的人；而謝宜容就是菊系要員，還受到前勞動部長許銘春、勞發署長蔡孟良特別拔擢，直接略過分署組長歷練，高升分署長，這樣「菊系查菊系」，怎麼會公正？怎麼讓外界信服？

王鴻薇補充，其實昨天就已經有人爆料指出，許傳盛與被調查的謝宜容分署長，是過去舊識，在調查期間，許傳盛甚至在部務會議公開表示，「我認識謝很久，她只是個性急」，如此明顯露骨的護航，卻沒有人敢質疑他的公正，上級機關也沒有要求利益迴避，官官相護，基層當然越看越心寒，顯然勞動部整個內部都爛到根。

王鴻薇批，勞動部針對爭議嚴重的謝宜容竟稱，「管理方式雖並非為該同仁離開的原因，但其情緒控管確有不當，以致同仁有被施加霸凌的感受」，這就是霸凌！什麼叫做讓員工有被霸凌的感受？難道把人逼死了，再出來說是情緒控管不當，相關的霸凌責任都可以撇清嗎？謝宜容到現在都還沒出來道歉，難道勞動部要用這種方式保障國人勞權嗎？難怪國人會如此氣憤。