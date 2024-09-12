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花蓮芥菜種會少年之家造福地方　無償提供土地拓寬道路

▲▼市長魏嘉彥與市民代表會、縣議員魏嘉賢、里長共同了解工程改善方向。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼市長魏嘉彥與市民代表會、縣議員魏嘉賢、里長共同了解工程改善方向。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

基督教芥菜種會少年之家與花蓮市公所合作，無償提供土地辦理道路拓寬工程，來改善巷道狹窄、會車不易，解決經常發生交通事故的問題。花蓮市公所日前辦理會勘，由市長魏嘉彥與市民代表會、縣議員魏嘉賢、里長共同出席了解工程改善方向，芥菜種會執行長李肇家則受鐵公路中斷影響，全程透過視訊線上關心。

芥菜種會少年之家旁巷道連結十六股大道與後火車站一帶，是地方居民熟知的捷徑，車流量相當可觀，但由於路線彎曲且寬幅僅有四至五米，不僅會車不易，也經常因車速過快導致車禍頻傳。為改善相關情形，花蓮市公所自前市長魏嘉賢到魏嘉彥市長上任以來，多次辦理會勘，終於在近期成功爭取到內政部核定五百萬元計畫經費辦理改善工程。

▲▼市長魏嘉彥與市民代表會、縣議員魏嘉賢、里長共同了解工程改善方向。（圖／花蓮市公所提供，下同）

芥菜種會執行長李肇家因受鐵公路中斷影響，全程透過視訊線上關心。

9日上午，魏嘉彥率主秘翁美華、建設課長徐國城等人，會同市民代表會主席李振瑋及代表多人共同出席聽取工程簡報說明。李肇家執行長則透過視訊全程參與，並由少家行政主任張宏恩代表，偕同魏嘉彥公開合作意向書。

▲▼市長魏嘉彥與市民代表會、縣議員魏嘉賢、里長共同了解工程改善方向。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼少家行政主任張宏恩（左）與魏嘉彥公開合作意向書。

工程施作路段由十六股大道至豐村路口，全長220公尺，規劃由少家大門起自園區內退縮一至一點五米，改善後的路幅可以達到五至六米，讓行車交會更順暢，退縮範圍內樹木約36棵，則將移植至園內空地。工程也將新設排水溝，並在少家面十六股大道處增設大門，改善積淹水問題，也讓出入更便利。

▲▼市長魏嘉彥與市民代表會、縣議員魏嘉賢、里長共同了解工程改善方向。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥感謝芥菜種會無償提供土地，來造福地方人民，他表示，這一案經過前任市長魏嘉賢持續的關心，以及市公所的努力下，終於要來促成動工，近期完成細部設計後，預計在年底前可以招標發包，工期約四個月，可望在明年上半年度竣工，施工期間將短暫封閉，屆時要請民眾多見諒。

芥菜種會執行長李肇家雖受鐵公路中斷影響，未能親自到場，他仍透過視訊表示，少家是共融於社區的一環，希望透過與市公所的合作，提供少家孩子及社區中有需要的青少年更好的生活和學習環境，促進與社區間的連結，創造翻轉機會，也讓社區居民得以出入平安，充滿喜樂。
 

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