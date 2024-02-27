說有溫度的故事！芥菜種會培訓「行動銀賓員」　創造第三人生

▲芥菜種會培訓「行動銀賓員」，創造中高齡第三人生跑道。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

芥菜種會關注壯世代第三人生的議題，除了培訓各類技藝專長，更朝向近年頗受歡迎的市集銷售通路服務。26、27日舉辦為期兩天的「行動銀賓員」培訓，16位中高齡學員實地前往花蓮習藝所，了解習藝所場域如何助人，並透過對產品背後感人故事，將習藝所生產的「習得（SEED）」品牌周邊商品，引介至大城市的市集上，透過「銷售故事」這個非典型工作模式，創造第三人生工作機會。



芥菜種會善用花蓮習藝所的萬坪綠地，投入香草植物種植、烘焙培訓、50+夢想咖啡館經營，提供長者和社區經濟弱勢者工作機會，這裡生產的餅乾、糕點、咖啡和茶包等，以「習得（SEED）」品牌包裝，延續助人理念。目前習得產品在習藝所內「50+夢想COFFEE」實體店面及網路銷售，未來藉由中高齡者的參與，一起把這些具溫度的故事廣銷全國。





芥菜種會社區發展北區副處長周佳儀表示，「逛市集」是國人近年來既生活化、又適合家庭共遊的休閒消費行為，透過國人習慣性消費模式，啟動此次的「行動銀賓員」培訓計畫。這群來自大台北的壯世代行動銀賓員，以45歲以上中高齡族群為主，兩天一夜的培訓課程豐富多元，包括香草園區採茶體驗、烘焙製作、咖啡豆挑選、咖啡沖煮、銷售技巧分享，以及行動銀賓員演練等。



由於行動銀賓員3月26日將在芥菜種會台北中心迎來第一場公開性服務，學員們在兩天一夜的課程中，緊鑼密鼓的體驗、學習，更是不斷主動發問，就是希望將「習得故事」刻在心頭上。來自台北市的蕭英倫與邢金華結縭超過40年，因為妻子長期接觸社會服務工作，也都會邀請丈夫同行。邢金華說，先生也較一般同齡退休者健康，很感謝芥菜提供她們學習課程，不但有機會讓他們的第三人生更有意義，蕭英倫更笑著說，身心也都更健康。





周佳儀表示，熟齡男性願意參與是非常難得的事，此次培訓目的希望讓行動銀賓員瞭解「習得產品」背後故事，並透過實作參與，感受手作中流露的情感與溫度，藉此體驗作為行動銀賓員日後分享的素材。芥菜種會則透過此項培訓，將花蓮的產地搬上台北的餐桌上，透過社會企業的落實促進經濟活動，長者也因此賺得收入。



明年（2025年）台灣將進入超高齡社會，芥菜種會除了技藝型等多元課程教授，幫助並鼓勵中高齡者透過技職培力獲取工作機會，開創「第三人生的機會」。更多支持長者工作機會，請連結芥菜種會官網https://lihi1.com/H5N7c，或50+熟齡培力「芥菜種會50+夢想基地」粉專https://lihi1.com/qiU15