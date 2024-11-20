應援中華隊「東京機票商務艙飆6.3萬」　華航董座：不會趁火打劫

▲華航董事長謝世謙（右）強調，華航不會趁火打劫。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

中華隊在「世界棒球12強賽」挺進四強，明天將在日本東京巨蛋進行複賽，機票價格隨之飆漲，商務艙漲到6.3萬元，球迷一片哀嚎，中華航空董事長謝世謙今對此表示，不會趁火打劫，請大家放心。

立法院交通委員會今安排專題報告，民進黨立委徐富揆質詢指出，世界12強棒球賽掀起國人支持棒球熱潮，也導致飛往東京機票價格水漲船高，不少年輕人抱怨吃不消，這次協調過程時間很短，應該要有SOP處理機制、超前部屬準備。

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交通部長陳世凱答覆，民航局跟華航都很幫忙，其他航空公司也都有在協調，以交通部的立場不能強制業者加大機型或增加班機，因為牽涉當地機場安排，未來會提高警覺，有需要就馬上啟動因應機制。

謝世謙則表示，旅客這次飛往東京來回票多是一次買完，因此不會有回不來的問題，華航也不會趁火打劫，請大家放心。

立委李昆澤提到，台灣棒球隊前進東京國人很振奮，但回程部分原先無法讓每個人都安排在商務艙，感謝中職會長、立委蔡其昌跟交通部協助，以波音777執飛，所有教練球員都能搭商務艙及白金豪華經濟艙，家屬是否也包含在內？

陳世凱對此表示，這次華航很幫忙，商務艙擴增至28席，包含家屬、隨隊員工及記者都安排在同一班飛機回台。