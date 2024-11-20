　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

▲▼肯德基「桃園高鐵餐廳」悄悄歇業。（圖／翻攝我是青埔人臉書）

▲肯德基全台首家數位旗艦店悄悄歇業。（圖／翻攝我是青埔人臉書）

記者蕭筠／台北報導

繼9月底收掉21年的台北台大餐廳後，肯德基於2021年開設的首間數位旗艦店「桃園高鐵餐廳」也在本月18日悄悄停業，Google上顯示「永久歇業」4個紅字，消息一出引發熱烈討論。對此，業者也證實收店消息。

肯德基「桃園高鐵餐廳」在11月18日無預警熄燈，有網友在臉書社團「我是青埔人」發文表示：「肯德基高鐵數位店⋯倒了～爺爺走了。」據傳關店原因是租約到期選擇不續約，貼文一出引來不少人留言「爺爺走了」、「天哪，人生第一次去搭高鐵，第一眼看到的就是這家肯德基」、「蛤！！！？那之後要開什麼」，但也有人認為該店服務態度不佳、環境髒亂。

對此，肯德基證實桃園高鐵店因整體營運考量，18日結束營業。肯德基表示，感謝消費者支持。將繼續拓展實體店面，穩定增加餐廳數量，消費者未來可前往「肯德基-桃園大竹餐廳」享用餐點 。

肯德基表示將積極推動數位創新，提供自助點餐、官網訂餐、手機掃碼、智能快取櫃、25分鐘外送及PK雙饗卡APP等多元服務。目前全國已設有18家「數位未來店」，並將持續拓展版圖，提升顧客體驗。

肯德基桃園高鐵餐廳為全台首家數位旗艦店，有別以往營業模式，特意推出「蛋撻（蛋塔）販賣機」、「智能快取櫃」2項新服務，而且因地點鄰近公車接駁、轉乘區，人潮眾多。

【你可能也想看】

►麥當勞錯貼公告「限定新品」意外曝光！業者：敬請期待
►賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元
►麥當勞2品項停售　11／20開賣全新「藜麥沙拉、五七地瓜球」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黎智英開庭　認替蔡英文介紹美國前防長、陸軍副參謀
快訊／12:23嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／南部發生有感地震　震度估3級以上
王仁甫女兒18歲了！　低胸美腿大解放
快訊／何佩珊被爆「請黨中央要議員閉嘴」　當事人曝對話打臉
蔡淑臻認愛「185公分圈外男友」
獨／大根怒控爆料未婚生子！小優喊冤　日媒髮夾彎封台灣亞洲第二
大根小優「雙方電話對質」！　老闆吳宗憲說話了
何佩珊被爆「請黨中央要綠議員閉嘴」
看完中華隊「散場1幕」太沒品　百萬網紅一路聞：嘔嘔嘔

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強！比薩下殺199元、套餐百元有找

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強！比薩下殺199元、套餐百元有找

「九州博弈」陳政谷延押2個月　律師大動作指控檢方也沒用

下班總是精疲力盡？　教你對付「工作情緒勞動4招」

「紅土之王」納達爾告別網壇　「請記得我是好人和追夢的孩子」

苗可麗情勒媳婦曾沛慈「兒子楊祐寧變夾心餅」　私底下反應超反差

勞動部霸凌案調查小組皆謝宜容舊識　王鴻薇：沒人是「菊」外人

27歲女做「雷射祛斑」後身亡　 家屬質疑：麻藥敷太多

快訊／12:23嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

王義川稱「見轉播寫中華隊就賭爛」　他酸放火砸鍋：賴清德更賭爛你

開車遇「婦人遛陸龜」緩慢過馬路　駕駛苦等40秒「回這句」笑翻

尹馨血壓突飆破200！竟是少見病症上身　台大手術一周治癒

消費熱門新聞

肯德基2大限時優惠狂賀中華隊進4強

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強

日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」全臺7-11療癒開賣

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

全聯隔日達改名「全電商」！黑五爆殺品搶先看

麥當勞「2品項停售」！

肯德基全台首家數位旗艦店關了！

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」回歸

冬之茶與陳年老茶　喜迎天仁71周年慶

寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！

直擊！全台首座自動義大利麵產線

快訊／麥當勞連7年漲價！18款超值全餐最多漲3元

麥當勞APP周年慶優惠限時開跑！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

獨家大根出面談小孩這次不忍了

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

林千又被施暴分手9月「要結婚了」

獻花中華隊爆紅！　華航最正地勤藏跳舞片

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面