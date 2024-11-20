2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

▲肯德基全台首家數位旗艦店悄悄歇業。（圖／翻攝我是青埔人臉書）

記者蕭筠／台北報導

繼9月底收掉21年的台北台大餐廳後，肯德基於2021年開設的首間數位旗艦店「桃園高鐵餐廳」也在本月18日悄悄停業，Google上顯示「永久歇業」4個紅字，消息一出引發熱烈討論。對此，業者也證實收店消息。

肯德基「桃園高鐵餐廳」在11月18日無預警熄燈，有網友在臉書社團「我是青埔人」發文表示：「肯德基高鐵數位店⋯倒了～爺爺走了。」據傳關店原因是租約到期選擇不續約，貼文一出引來不少人留言「爺爺走了」、「天哪，人生第一次去搭高鐵，第一眼看到的就是這家肯德基」、「蛤！！！？那之後要開什麼」，但也有人認為該店服務態度不佳、環境髒亂。

對此，肯德基證實桃園高鐵店因整體營運考量，18日結束營業。肯德基表示，感謝消費者支持。將繼續拓展實體店面，穩定增加餐廳數量，消費者未來可前往「肯德基-桃園大竹餐廳」享用餐點 。

肯德基表示將積極推動數位創新，提供自助點餐、官網訂餐、手機掃碼、智能快取櫃、25分鐘外送及PK雙饗卡APP等多元服務。目前全國已設有18家「數位未來店」，並將持續拓展版圖，提升顧客體驗。

肯德基桃園高鐵餐廳為全台首家數位旗艦店，有別以往營業模式，特意推出「蛋撻（蛋塔）販賣機」、「智能快取櫃」2項新服務，而且因地點鄰近公車接駁、轉乘區，人潮眾多。