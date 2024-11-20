不愛保久乳！家長上網轉賣「以物易物」　北市控管：最多發3瓶

▲新北市深坑國小發放保久乳給學生。（圖／深坑國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央「班班喝鮮奶」政策上路以來爭議不斷，學校為配合保久乳廠商到貨時間，原本每周供應2瓶，變成一次給8瓶，甚至有學校為了節省分裝人力，直接一次給一整箱。近期在社群平台更傳出有家長上網轉賣保久乳，每瓶賣10元，也有家長因為家裡沒人要喝，上網「以物易物」。

全台有超過75%學校都選擇喝保久乳，依據農業部學童乳政策規劃，每周供應2瓶、每月要喝8瓶，保久乳廠商為節省運輸成本，一次就送一個月的量，讓不少大型學校如臨大敵，保久乳到校都是「萬瓶起跳」，以新北市集美國小為例，全校3千學生，每人每月8 瓶，一次到貨就是2.4萬瓶，分裝發放是項大工程。

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近期社群平台傳出有家長上網轉賣保久乳，每瓶售價10元，還有家長說因為家裡沒人要喝保久乳，只好上網「以物易物」；也有學校老師說，有不少學生不愛喝保久乳，在學校就直接轉送，有家長還特別騎車載回家。

台北市教育局副局長陳素慧表示，北市乳品配送由教育局管控統一下單，為避免增加學生書包重量，各校最多只會一次發放3瓶保久乳，應該不至於會有家長轉賣。新北市教育局則呼籲家長，學童乳政策是為了幫孩子補充鈣質，學校發放的乳品應以孩童飲用為優先，以達政策美意。

針對「班班喝鮮奶」爭議不斷，農業部長陳駿季日前在立院備詢時坦言，保久乳產能不足，政策規劃有疏失，目前政策正進行滾動調整，並以兩大前提修正，包括不增加學校的行政負擔，以及開放學校自主參與的機制，學校可以自己決定是否下訂，所以方式會有所改變，農業部將在審慎規劃後提出精進方案。

