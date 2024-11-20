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華航女空服員褲裝挨批「像魯夫、荷官」　交長：找專業服裝師改善

▲▼華航女性空服員新褲裝制服。（圖／讀者提供）

▲華航女性空服員新褲裝制服曝光，立委黃健豪批評像是魯夫、賭場荷官的穿著。（圖／讀者提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中華航空褲裝新制服日前曝光，沿用原先灰、藍、紅拼接色調，引起一片負面評價，國民黨立委黃健豪今批評，褲裝設計像是動畫人物「魯夫」或賭場荷官的穿著，色彩設計應改進，對此交通部長陳世凱表示，未來找專業服裝師來設計，做整體改善。

立法院交通委員會今安排「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」專題報告，陳世凱率領交通部官員到場報告備詢。

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立委黃健豪問起，華航女性客艙組員褲裝日前曝光，但在華航內部群組中組員有些聲音，過去華航的制服由金馬獎美術服裝大獎的設計師張叔平設計，新的褲裝也是由張叔平設計嗎？

▲▼國民黨立委黃健豪批評，華航女性客艙組員褲裝設計像是賭場荷官或動畫人物魯夫。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲國民黨立委黃健豪（左）要求，華航女性客艙組員褲裝設計應改進。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

華航董事長謝世謙回應，新褲裝是華航自己設計，黃健豪問，「董事長自己會不會穿這樣的衣服出門？」謝世謙笑回，事實上組員有一些反應，都做改善，包含褲裝1套、裙裝2套，綜合組員意見做改善，會給組員選擇的自由。

黃健豪說，如果將新褲服到網路上以圖搜圖，會出現卡通人物「魯夫」，不然就是賭場荷官，就有組員說寧願不穿，甚至穿男裝，當然設計是見仁見智，男裝當初設計滿好看的，華航代表台灣的國家門面，色系上至少要一體。

他強調，各國航空公司都有褲裝設計，建議華航選用色彩跟公司形象要一致，設計上面要可以再進步一點。對此謝世謙表示，這是要因應人權委員會組員服裝選擇褲裝，目前制服已經用了10多年，等下次換裝會再一次做修正。

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