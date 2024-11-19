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板橋知名KTV男住戶墜樓亡！生前3次控訴施工粉塵「精神即將崩毀」

▲▼板橋男住戶墜樓亡！生前曾怨粉塵求停工　3度陳情「精神即將崩毀」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲死者不滿1樓KTV拆除施工導致粉塵四散，曾3度打電話向市府陳情。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市板橋中山路一棟住商混合大樓18日發生墜樓，一名年約60多歲男住戶從4樓墜落身亡。事後，外界發現，死者多次向新北市府陳情1樓KTV拆除施工帶來的粉塵問題，但狀況均未改善，因此在臉書呼籲「請停工，給身體受到傷害，精神即將崩毀的住戶留一條命」。如今發生憾事，有民代質疑市府是否太怠惰、推託才導致悲劇。

死者18日在臉書貼出最後一支影片，內容是他打電話向新北市府陳情「我的身體不舒服，我的精神已經要崩潰了，我已經打過三次電話...麻煩你通知新北市長侯友宜、環保局長、工務局長，告訴他們，如果我用正常管道陳情都無法獲得正視，那是否意味著，市民必須要用生命的付出，才能喚醒各位的良知跟責任，才會在乎市民無助的求救？」

影片貼出後約1小時，死者隨即從4樓墜下，當場失去呼吸心跳。事實上，死者生前因1樓拆除KTV裝潢導致整棟大樓粉塵，曾多次向管委會、市府陳情，還在臉書寫下「請協尋新北市市長，板橋區站前凱悅大樓現正被粉塵肆虐，整棟大樓到23樓頂層的健身房到處皆可見粉塵肆虐的痕跡！」

▲▼板橋男住戶墜樓亡！生前曾怨粉塵求停工　3度陳情「精神即將崩毀」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲死者在臉書貼出現場照片，控訴遭粉塵殘害。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

死者在文中貼出大樓及皮膚過敏狀況，痛批管委會多次向環保局、工務局等主管機關陳情，只是日子一天天過去，住戶每天仍與粉塵共度，主管機關人來人走，人又來又走，只留下住戶繼續飽受粉塵殘害，施工單位依舊繼續趕進度，「難道卑微的新北市民只能任由身體被粉塵無情的殘害，默默承受著生活的不便和身體的傷痛，繼續在如地獄般的環境生活而不能有所期求？」

對此，新北議員戴瑋姍提出3大質疑，要求侯市長應該出面說明：相關公務機關有無懈怠？為何未即時要求業主改善、請施工單位做好工地環境整潔？為何讓小市民必須以生命作為代價，才能喚起市府重視？

根據《聯合新聞網》報導，新北市環保局回應，本月10日、12日、14日接獲陳情後，有三度前往現場稽查，前兩次責請管委會代為轉知施工業者加強防制措施，第三次到場則未發現粉塵明顯飄散釀成空汙情事，因此當面告知業者應注意事項後，也立即回覆陳情人全案處理進度。

市府工務局則回應，業者依法規應有維護安全、防案危險或預防火災之適當設備或措施，將會同環保局會勘，若違反上述規定，最重將開罰9萬元。

▲▼板橋男住戶墜樓亡！生前曾怨粉塵求停工　3度陳情「精神即將崩毀」。（圖／翻攝自當事人臉書）

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