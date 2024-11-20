陳啟昱下落曝光！　傳攜上億現金「偷渡路線」起底

▲地方盛傳陳啟昱獲台南地院無保請回隔天，從高雄林園海邊（圖）偷渡至菲律賓藏匿，檢調正全力追緝他的下落。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案，遭台南地院縱放後行蹤成謎，各界對此迭有非議，就連身兼民進黨主席的總統賴清德，十三日也在民進黨中常會呼籲，要陳盡速出面說明，並支持司法單位全力將他逮捕到案。

本刊掌握，陳啟昱近年外遇酒店名花導致和元配離婚，帳戶裡的上億元贓款更被懷疑早就洗錢到海外，坊間盛傳他在無保請回隔天，便從高雄林園海邊偷渡至菲律賓。不過，陳曾是攀登百岳高手，野外生活經驗豐富，相關單位不排除他潛逃出境的消息是刻意放出的煙霧彈，仍全力查緝他的下落。

▲陳啟昱遭南檢發布通緝，刑事局緊急更新查緝專刊照片，通報全國司法機關協助抓人。

本刊掌握，陳啟昱掌管台鹽時，找來親信蘇坤煌，分任台鹽綠能董事長及總經理，在台綠2016年草創階段，陳引進鴻暉國際、承暘光電、瀧鋌水泥等四大民股，後再安插不懂綠電的兒子陳敬凱進入鴻暉，擔任專案助理獵地種光電，之後再轉往另家御光能源繼續領高薪。 由於鴻暉公司打著台鹽綠能招牌，周旋在光電廠商與地主間扮演掮客，海撈逾10億元，光是2018年初至2020年7月，就匯款4,910萬元到陳啟昱名下帳戶，遭檢調懷疑是賄款。 此外，遭列同案被告且曾任立委蔡豪助理的肯信集團董事長郭毓庭，棄政從商後在越南打造橫跨碼頭、工業園區、稅收會計、保全等一條龍供應鏈後，挾著當地台商會長頭銜返台，接手興櫃的和昇集團旗下跳舞香水、鮨彩割烹、麻布茶房等7大餐飲品牌，並與陳啟昱交情甚篤，雙方更有鉅額金錢往來。

▲外傳陳啟昱躲在菲律賓，檢警調單位透過管道查證中。圖為馬尼拉市區街景。

本刊掌握，郭毓庭從2017年9月至隔年2月，不到半年間共匯款2,800萬元到陳名下的台灣中小企銀及陽信銀行帳戶。 陳啟昱的另位好友、和昇集團前董座禹介民，5年多前因涉及掏空資產遭基隆地檢署發布通緝，竟也在2017年6月至同年11月間，匯了5,100萬元給陳。 詭異的是，當時適逢陳啟昱私下利用台鹽綠能發展光電產業，偷偷將工程轉包給指定廠商施作，光是帳面上查到的鴻暉、郭毓庭及禹介民等人，匯款給他的金額就超過億元，專案小組正進一步追查有無涉及利益輸送。此外，據了解，陳出事後，帳戶裡的資金幾乎都已提領或匯出，所剩無幾，不排除他早有計畫將錢洗到境外。

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