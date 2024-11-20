陳啟昱「酒店名花小三」起底！　甜美御姐讓他拋妻棄子

▲鉑金會館開幕時，一群辣妹在店門口大跳熱舞，引來街坊鄰居側目。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案，遭台南地院縱放後行蹤成謎，各界對此迭有非議，就連身兼民進黨主席的總統賴清德，13日也在民進黨中常會呼籲，要陳盡速出面說明，並支持司法單位全力將他逮捕到案。

本刊掌握，陳啟昱近年外遇酒店名花導致和元配離婚，帳戶裡的上億元贓款更被懷疑早就洗錢到海外，坊間盛傳他在無保請回隔天，便從高雄林園海邊偷渡至菲律賓。不過，陳曾是攀登百岳高手，野外生活經驗豐富，相關單位不排除他潛逃出境的消息是刻意放出的煙霧彈，仍全力查緝他的下落。

陳啟昱涉綠能弊案失去蹤影近月，曾任高雄市民政局長、觀光局長及基隆市觀光及城市行銷處長的前妻曾姿雯，無辜遭受波及，並被南檢傳喚。一位熟識陳、曾的共同友人告訴本刊，2人離婚的真正原因，是陳外遇酒店小姐，曾姿雯在公部門表現良好，卻因前夫涉弊，目前無法回到公部門服務，形同失去家庭，也丟了工作，只盼檢調儘速釐清真相，並呼籲陳勇敢面對一切。

▲前基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯（圖）與陳啟昱在去年9月離婚，因前夫近來官司，暫回不去公部門任職，相當無辜。

本刊調查，陳啟昱外遇的對象是一名陳姓酒店小姐，花名Tina，平時打扮走御姐風，以簡約衣著襯托成熟女性的魅力，她在LINE大頭貼的照片身穿牛仔上衣，搭配墨鏡、耳環等配件，視覺年齡約40歲，狀態消息寫著「Wherever I go I am always protected and loved」（無論我走到哪裡，我總是受到保護和愛），顯示個性十分浪漫又風情，整體給人的感覺非常時髦。

▲陳啟昱與酒店小姐Tina（圖）傳出地下情，成為婚姻破裂主因，檢調接獲檢舉正清查2人資金往來。

Tina在高雄三多商圈一家外觀並不醒目的鋼琴酒吧（Piano Bar）上班，店名叫「鉑金會館」，不需會員制就能入場消費。但本刊發現，位於高雄三多商圈附近，店名叫鉑金會館的鋼琴酒吧就有2家，且距離還相當近，車程只需花費4分鐘。

經本刊記者查證，陳啟昱常去的那家酒吧，原來是在苓雅區的中山二路上，過去店名叫「香水外灘會館」，後來才改名為鉑金會館，但常客至今還是有人會稱它為「外灘會館」。

鉑金會館外觀沒有十分華麗，但到了晚上內裝就會搖身一變，大門周圍會充滿著雷射光束，走進店內，開放空間逐漸變得昏暗，伴隨琴師在檯上駐唱，氣氛彷彿令人瞬間置身到另一個時空。

▲鉑金會館位在高雄三多商圈，陳啟昱常和光電業者在此密會討論合作案。

據了解，陳啟昱近年在許多應酬場合常帶著Tina參加，與陳熟識的友人幾乎都有印象，不少人談起陳的為人，大多形容他海派又交友廣闊，是擁有成功事業及不少資源的企業家，Tina的背後可能還牽扯出本案的重大金流線索。

有不少客人在網路上評論家鉑金會館，「小姐服務好，東西好吃」「夜晚氣氛良好，適合男人商業聚會」，還有人說「燈光美、氣芬佳，服務親切、不想回家」，也難怪成為陳董的愛店之一。

「如果陳董有問題，那勢必與酒店脫不了關係！」陳、曾2人的共同友人向本刊透露，陳啟昱經常出入這家酒店，又因是常客，加上與Tina關係匪淺，所以十分信任店家，常和不少朋友相約在此聚會，有不少生意都是在酒店談成。日前與陳有過接觸的企業界人士表示，他們曾在店裡看過相關匯款資料或外包合約，暗指不少資金可能從此處進出，恐成為本案金流的重要線索之一。

▲陳啟昱（左）與曾姿雯（右）離婚後，專案小組發現陳啟昱與酒店小姐Tina走很近，正清查2人是否有異常金流。

陳啟昱與前妻曾姿雯在去年離婚，過去2人曾被稱作是民進黨內的金童玉女，在2012年時任高雄市長陳菊任內分別擔任副市長、民政局長，並於該年登記結婚。如今陳啟昱爆出涉嫌光電弊案，在公部門表現良好的曾姿雯也被捲入其中，讓熟識雙方的友人也替曾姿雯打抱不平。

另一名熟識陳啟昱與曾姿雯的友人表示，曾姿雯過去在公部門表現良好，但現在卻因為前夫涉案被捲入其中，導致因案情尚在調查，也無法回到公部門服務、發揮所長，形同失去愛情，也丟了工作，只盼檢調儘速釐清真相，也呼籲「陳董可以面對自己」。

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