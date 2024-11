陳啟昱「酒店名花小三」起底！　甜美御姐讓他拋妻棄子

▲鉑金會館開幕時,一群辣妹在店門口大跳熱舞,引來街坊鄰居側目。(圖/鏡週刊提供,下同)

台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案,遭台南地院縱放後行蹤成謎,各界對此迭有非議,就連身兼民進黨主席的總統賴清德,13日也在民進黨中常會呼籲,要陳盡速出面說明,並支持司法單位全力將他逮捕到案。

本刊掌握,陳啟昱近年外遇酒店名花導致和元配離婚,帳戶裡的上億元贓款更被懷疑早就洗錢到海外,坊間盛傳他在無保請回隔天,便從高雄林園海邊偷渡至菲律賓。不過,陳曾是攀登百岳高手,野外生活經驗豐富,相關單位不排除他潛逃出境的消息是刻意放出的煙霧彈,仍全力查緝他的下落。

陳啟昱涉綠能弊案失去蹤影近月,曾任高雄市民政局長、觀光局長及基隆市觀光及城市行銷處長的前妻曾姿雯,無辜遭受波及,並被南檢傳喚。一位熟識陳、曾的共同友人告訴本刊,2人離婚的真正原因,是陳外遇酒店小姐,曾姿雯在公部門表現良好,卻因前夫涉弊,目前無法回到公部門服務,形同失去家庭,也丟了工作,只盼檢調儘速釐清真相,並呼籲陳勇敢面對一切。

▲前基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯(圖)與陳啟昱在去年9月離婚,因前夫近來官司,暫回不去公部門任職,相當無辜。

本刊調查,陳啟昱外遇的對象是一名陳姓酒店小姐,花名Tina,平時打扮走御姐風,以簡約衣著襯托成熟女性的魅力,她在LINE大頭貼的照片身穿牛仔上衣,搭配墨鏡、耳環等配件,視覺年齡約40歲,狀態消息寫著「Wherever I go I am always protected and loved」(無論我走到哪裡,我總是受到保護和愛),顯示個性十分浪漫又風情,整體給人的感覺非常時髦。

▲陳啟昱與酒店小姐Tina(圖)傳出地下情,成為婚姻破裂主因,檢調接獲檢舉正清查2人資金往來。

Tina在高雄三多商圈一家外觀並不醒目的鋼琴酒吧(Piano Bar)上班,店名叫「鉑金會館」,不需會員制就能入場消費。但本刊發現,位於高雄三多商圈附近,店名叫鉑金會館的鋼琴酒吧就有2家,且距離還相當近,車程只需花費4分鐘。

經本刊記者查證,陳啟昱常去的那家酒吧,原來是在苓雅區的中山二路上,過去店名叫「香水外灘會館」,後來才改名為鉑金會館,但常客至今還是有人會稱它為「外灘會館」。

鉑金會館外觀沒有十分華麗,但到了晚上內裝就會搖身一變,大門周圍會充滿著雷射光束,走進店內,開放空間逐漸變得昏暗,伴隨琴師在檯上駐唱,氣氛彷彿令人瞬間置身到另一個時空。

▲鉑金會館位在高雄三多商圈,陳啟昱常和光電業者在此密會討論合作案。

據了解,陳啟昱近年在許多應酬場合常帶著Tina參加,與陳熟識的友人幾乎都有印象,不少人談起陳的為人,大多形容他海派又交友廣闊,是擁有成功事業及不少資源的企業家,Tina的背後可能還牽扯出本案的重大金流線索。

有不少客人在網路上評論家鉑金會館,「小姐服務好,東西好吃」「夜晚氣氛良好,適合男人商業聚會」,還有人說「燈光美、氣芬佳,服務親切、不想回家」,也難怪成為陳董的愛店之一。

「如果陳董有問題,那勢必與酒店脫不了關係!」陳、曾2人的共同友人向本刊透露,陳啟昱經常出入這家酒店,又因是常客,加上與Tina關係匪淺,所以十分信任店家,常和不少朋友相約在此聚會,有不少生意都是在酒店談成。日前與陳有過接觸的企業界人士表示,他們曾在店裡看過相關匯款資料或外包合約,暗指不少資金可能從此處進出,恐成為本案金流的重要線索之一。

▲陳啟昱(左)與曾姿雯(右)離婚後,專案小組發現陳啟昱與酒店小姐Tina走很近,正清查2人是否有異常金流。

陳啟昱與前妻曾姿雯在去年離婚,過去2人曾被稱作是民進黨內的金童玉女,在2012年時任高雄市長陳菊任內分別擔任副市長、民政局長,並於該年登記結婚。如今陳啟昱爆出涉嫌光電弊案,在公部門表現良好的曾姿雯也被捲入其中,讓熟識雙方的友人也替曾姿雯打抱不平。

另一名熟識陳啟昱與曾姿雯的友人表示,曾姿雯過去在公部門表現良好,但現在卻因為前夫涉案被捲入其中,導致因案情尚在調查,也無法回到公部門服務、發揮所長,形同失去愛情,也丟了工作,只盼檢調儘速釐清真相,也呼籲「陳董可以面對自己」。

