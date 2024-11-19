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甜美聲優藏火辣身材　井口裕香一脫成名受封「配音界最強Body」

聲優井口裕香出道資歷超過20年，擁有多部作品。（翻攝IG@ooo31_iguchiyuka_31ooo）

圖文／鏡週刊

活躍於《異世升級》、《光之美少女》、《食戟之靈》等動畫的日本聲優井口裕香，今年8月，她受邀拍攝電子寫真，沒想到憑藉姣好身材，寫真一推出便造成轟動，意外成為熱門話題，更被封為「配音界最強Body」，近日她乘勝追擊，第二本寫真也在8日推出。

井口裕香身材凹凸有致，被週刊受邀出寫真集。（翻攝IG@ooo31_iguchiyuka_31ooo）

▲井口裕香身材凹凸有致，被週刊受邀出寫真集。（翻攝IG@ooo31_iguchiyuka_31ooo）

1988年出生的井口裕香，從15歲起即投入聲優工作，累積超過20年的豐富經驗。近年來，她在《在異世界獲得超強能力的我，在現實世界照樣無敵～等級提升改變人生命運～》、《Re:從零開始的異世界生活》、《哥布林殺手》、《光之美少女》以及《食戟之靈》等多部人氣動畫中都有亮眼的表現。

井口裕香寫真集熱賣，近日推出第二彈性感寫真，展現泳裝風情。（翻攝IG@ooo31_iguchiyuka_31ooo）

▲井口裕香寫真集熱賣，近日推出第二彈性感寫真，展現泳裝風情。（翻攝IG@ooo31_iguchiyuka_31ooo）

除了配音才華外，外型亮眼、身材火辣的井口裕香也被週刊鎖定，說服她拍攝電子寫真集，於今年8月一上市就引爆熱潮，更被譽為「配音界最強Body」的美稱。井口裕香近期登上《週刊Playboy》封面，讓她感到十分驚喜。她透露今年4月曾向雜誌社表達希望能登上封面，但沒想到這個願望真的實現，當時確認可以登上封面時，仍不敢置信跟經紀人求證。此外，被稱為「配音界最強Body」也讓井口裕香感到受寵若驚。她謙虛地表示，這都要歸功於疫情期間持之以恆的鍛鍊，成功瘦身。

井口裕香於今年4月推出的實體寫真集《MORE MORE MORE》大受歡迎，上市前就決定加印，目前已經四刷。另外她也觀察到隨著寫真集的推出，願意嘗試泳裝寫真的聲優似乎變多，井口裕香強調，健身不僅對身材有益，對聲優來說，還能提升發聲能力。


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