▲男找獅子玩自拍，慘被死死狠咬！他痛苦嘶喊「辛巴饒了我吧」。（翻自《每日郵報》）



圖文／鏡週刊

巴基斯坦拉哈爾（Lahore）地區，近日發生一名男子到友人家看獅子，卻試圖和獅子玩自拍，隨後獅子直接對男子死死狠咬，而男子在現場痛哭嘶喊：「辛巴，繞了我吧！」

據英國《每日郵報》報導，這名男子拜訪友人家，並想和友人飼養的獅子互動，甚至想和獅子玩自拍。朋友為了實現男子的願望，把獅子從欄舍放出來，沒想到接下來發生恐怖的狀況。

獅子看到男子後，立馬朝他攻擊，死死狠咬男子的身軀。男子當場痛苦大叫，不斷嘶喊：「饒了我吧！辛巴，你快停下來！」、「啊啊啊！」之後有3名友人上前，立刻將獅子與男子分開，這時男子才得救，獅子也沒有做進一步攻擊。報導指出，男子手臂受傷，隨後被送醫治療，但男子的傷勢程度與後續的復原狀況，目前無法得知。

▲當事獅子。（翻自《每日郵報》）



本月16日台北市立動物園才發生有一名男子跨越圍欄，並挑釁與試圖餵食斑點鬣狗，幸好男子並未跌落欄舍內，最後男子無事離開，受害斑點鬣狗「小乖」與「小白」也確定身體狀況無虞。園方也痛批，有的民眾「過度濫用自由」，文明素質低落，只用自己的方法去觸摸或挑釁動物。

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