陳啟昱「酒店名花小三」照片曝光　上億現金被領光

▲台鹽前董座陳啟昱涉綠能弊案遭通緝，地方盛傳他已潛逃菲律賓，檢調追查有無共犯協助逃亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台鹽前董事長陳啟昱涉嫌掏空公司遭通緝，台南地方法院日前重開羈押庭時他已人間蒸發，坊間盛傳他獲無保請回隔天，就從高雄林園海邊偷渡菲律賓，近日更盛傳他經常出入當地賭場。

▲鉑金會館位在高雄三多商圈，陳啟昱常和光電業者在此密會討論合作案。

本刊掌握，陳啟昱名下帳戶逾億元資產，出事前已被搬空，檢方懷疑他有計畫洗錢至海外。知情人士更向本刊爆料，指陳長期與一名酒店小姐交往，導致婚姻破裂，不法所得更被懷疑透過這位酒店名花協助匯出，檢調仍持續追緝中。

▲陳啟昱與酒店小姐Tina（圖）傳出地下情，成為婚姻破裂主因，檢調接獲檢舉正清查2人資金往來。

本刊調查，陳啟昱常到高雄三多商圈的一家酒店消費，外遇的對象是一名陳姓酒店小姐，花名Tina，這也是他和曾任高雄市民政局長、觀光局長及基隆市觀光及城市行銷處長的前妻曾姿雯離婚的主因，曾的工作表現良好，卻無辜遭波及，因前夫涉弊，目前無法回到公部門服務，形同失去家庭，也丟了工作。 由於陳啟昱經常出入這家酒店，又因是常客，加上與Tina關係匪淺，所以十分信任店家，常和不少朋友相約在此聚會，有不少生意都是在酒店談成。日前與陳有過接觸的企業界人士表示，他們曾在店裡看過相關匯款資料或外包合約，暗指不少資金可能從此處進出，恐成為本案金流的重要線索之一。

▲陳啟昱遭南檢發布通緝，刑事局緊急更新查緝專刊照片，通報全國司法機關協助抓人。

除了歡場消費成為緝拿陳啟昱的重要線索，專案小組也全面清查陳與周邊親友的通聯及資金往來，由於陳啟昱從高中及大學時代就是登山高手，他在就讀建中高二階段，藝高人膽大和另位同學在冬天冰攀南湖大山及中央尖山，當時發生山難，同行同學摔死，他獨自脫困下山報警，不排除他放出「坐桶子」潛逃菲律賓假消息來誤導檢警，其實藏身山區，專案小組仍全力追緝他的行蹤。

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