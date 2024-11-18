糖尿病爸傷口亂塗「過期10年藥膏」拒就醫　兒子目擊氣到抓狂

▲糖尿病爸傷口亂塗過期10年藥膏，兒子目擊氣到抓狂「這個家都沒有具備生活常識的正常人」。（圖／示意圖／達志影像）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人會在家中存放藥品，以備突然生病或受傷，然而藥品都有保存期間，使用過期的藥品除了可能完全沒效外，甚至可能導致病菌進入人體、影響健康。有網友就埋怨，他日前回家時，看見爸爸正在傷口上塗抹過期10年的藥膏，氣得他大罵「這個家都沒有具備生活常識的正常人！」

原PO在Threads表示，他的父親患有糖尿病，近日回家時看見父親腳上有2個傷口，已經好幾天了都沒有好，且不論怎麼勸都不去看醫生，父親還不顧母親勸阻，自己在傷口上亂噴不知名藥水，甚至塗抹過期10年的藥膏，氣得他大罵「這個家都沒有具備生活常識的正常人！」

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貼文一立刻引發網友熱議，有人說，「可以的話，請一定勸他好好去看醫生」、「糖尿病真的不要鬧唉，嚴重是要截肢的」、「我阿嬤糖尿病，今年腳指刮有小傷口，結果講不聽傷口繼續碰水、亂擦藥，最後傷口感染潰爛引發敗血症，4個月就走了」、「放這麼久，藥都污染了吧，根本整管都是細菌了」。

貼文曝光後有網友建議他，將糖尿病患者傷口感染、截肢的照片印出來貼在家中，讓他們知道事情的嚴重性，並一起將過期的藥膏整理丟掉，「跟他說這個照顧不好是要截肢的」、「可以的話，請一定勸他好好去看醫生」、「真的要趕快就醫，我阿公擦到腳腫到不能穿鞋，結果必須截肢，上了年紀身體無法復原，最後過世了」。

衛福部食藥署表示，藥品皆具有一定的保存期限，過期的藥品除了藥效會逐漸下降外，也可能有變質的安全性疑慮。部分藥物劑型如藥膏、口服藥水、眼藥水等，在過期後或開封一段時間後，較容易孳生細菌污染藥物，一旦使用這類遭污染的藥物，細菌就有可能隨藥物進入人體，造成細菌感染。