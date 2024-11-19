無良進口商曝！5.7噸蘇丹紅薑黃粉賣8縣市　量販散客都中招

▲高雄德和貿易公司從印度進口10公噸薑黃粉，被檢出含蘇丹紅色素。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市「德和貿易有限公司」今年7月從印度進口10噸薑黃粉，被檢出含蘇丹色素1號、4號不符規定，截至今(19日)已售出5714公斤，並流入新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、苗栗縣、台北市、台南市、高雄市等8縣市業者和散客。高雄衛生局再追查，發現業者還竄改有效日期，全案已移送司法偵辦。

桃園市衛生單位日前抽驗全聯販售的「健康樂活生醫之生機薑黃粉(有效日期2026.06.18)」檢出蘇丹色素1號，以及台北市衛生單位抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026.6.7）、 樸仕生技股份有限公司販售的「嚴選印度薑黃粉」（有效日期：2026.7.10）分別檢出蘇丹色素1號、4號。

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▲富山食品行、樸仕生技的薑黃粉檢出蘇丹色素。（圖／北市衛生局提供）

由於這批產品原料都是來自高雄「德和貿易公司」，衛生局啟動調查，發現德和貿易公司是在今年7月16日從印度進口10公噸薑黃粉，截至目前共售出5714公斤。

其中4170公斤分別出售至新北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、苗栗縣、台北市、台南市等7縣市；1544公斤出售給高雄市3家業者及散客；庫存4225公斤完整包裝(169袋/每袋25公斤)及11公斤散裝合計4236公斤、損耗50公斤，衛生局已封存並要求業者立即下架回收。

衛生局指出，「德和貿易公司」販售檢出蘇丹色素1號、4號的薑黃粉產品，並涉及有效日期標示不實，涉違反食品安全衛生管理法第15 條第1 項第3款、第10款規定，依同法第49條第1項規定可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8000 萬元以下罰金，含有蘇丹色素之產品依同法第52條第1項第1款予以沒入銷毀，另涉及有效日期標示不實將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項暨同法45條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，全案已移送司法偵辦。