高雄泡麵土地公廟爆紅引宵小　2女搬整箱+搜刮20碗！廟方氣炸

記者陳宏瑞／高雄報導

南投中寮石龍宮以「泡麵土地公」聞名全台，高雄永安區烏林投也有一間土地公廟玄德宮，廟方從今年開始提供泡麵和熱水，讓香客、信眾可以免費吃泡麵，信徒也會主動贊助泡麵供大家享用，最近在網紅、抖音的介紹下爆紅，不料，廟方昨（18）日上午卻發現有2名女子，騎機車到廟裡搜刮了至少20碗的泡麵，揚長而去，廟方發現阻止不及，認為兩人不應貪小便宜偷走泡麵，辜負十方信眾的好意和善心。

▲高雄永安區烏林投玄德宮因泡麵土地公爆紅。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲玄德宮內有許多信眾提供的泡麵給民眾享用。（圖／記者陳宏瑞攝）

玄德宮位於永安區的烏林投社區鄰近興達港和興達發電廠，附近有漁港魚塭，周邊環境純樸，還有風景優美的海岸線，位置相當隱密低調，廟裡主祀福德正神，也有供奉二尪王爺、中壇元帥、虎王公等神明，很多在地人會來拜拜求平安。

▲兩名女子到玄德宮搜刮泡麵。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

廟方從今年農曆一月起，興起在廟裡提供免費泡麵的想法，經過和各界的溝通協調，並購買相關設備，在今年6月開始對外開放吃泡麵，很多民眾來拜拜，除了會帶上常見的供品、金紙一起外，也會帶「泡麵」來供奉神明，拜完後就會捐獻泡麵留在這邊，時間久了數量就逐漸多了起來，幾乎堆滿整面牆，成為海邊社區的一大特色，有不少抖音網紅得知也前來拍片介紹，讓玄德宮爆紅，現在星期假日都會湧現不少人潮，在海邊吃一碗土地公保佑過的泡麵，順便欣賞海景，是相當特殊的體驗。

▲玄德宮主委林讚成認為偷泡麵的行為相當不可取。（圖／記者陳宏瑞攝）

玄德宮主委林讚成表示，烏林投原本是個人口外流的小社區，以前一個禮拜可能都沒有10個外人來，泡麵土地公爆紅後，為社區帶來人潮和活力，而這些都是區公所、社區、廟方、信眾多方一起努力的成果，尤其廟裡的泡麵大多是信眾的供品，都是善意，只要民眾來，在這裡吃多少碗廟方都不會在意，而且廟方還花錢請人整理環境清潔衛生，就是希望大家可以獲得土地公的保佑。

不料，廟方的愛心卻被有心人士利用，林讚成表示，昨天早上8點多，有兩名女子騎機車到廟裡，看了泡麵牆後，不但拿走整箱泡麵，還自帶塑膠袋搜刮了至少20碗泡麵，廟裡志工發現想阻止卻來不及。

林讚成說，廟裡不是心疼這些泡麵，而是覺得眾人的愛心應該眾人享受，但貪小便宜來搜刮泡麵的行為相當不可取，也糟蹋了其他人的好意，初步了解，這兩名女子疑似是外籍移工，已經報警根據車牌展開追查，希望遏止這不當的行為。