賽前被日媒看扁！中華隊用「超狂數據打臉」　網讚：目標金牌

▲台灣確定晉級超級循環賽，將至日本東京巨蛋出賽，打臉不看好的日媒。（圖／CTWANT）

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中華隊在本屆世界12強棒球賽表現優異，17日以11：3打敗澳洲後，確定以分組第2的身分晉級，順利挺進東京巨蛋。對於這則喜訊，YouTube頻道「KC的體育視界 Sports Vision」就指出，日媒《SportsNavi》曾在賽前進行戰力預測，台灣僅35分，排名倒數第2，先發5分、後援5分，12隊並列最差，結果4場只失10分，為B組最少，加上4場打出20分，共6發全壘打、14打點，「能夠把SportsNavi打臉打回東京，見證台灣在一級棒球賽進前4，實乃人生一大幸事」。

「KC的體育視界 Sports Vision」在18日凌晨12許發文表示，回顧日媒SportsNavi的賽前戰力預測，台灣僅35分，排名倒數第2，先發5分、後援5分，12隊並列最差，「結果呢？4場只失10分，B組最少，對戰日本跟韓國都只失3分，是日韓各自得分最少的場次」。

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「KC的體育視界 Sports Vision」接著說到，SportsNavi將台灣的打擊評為6分，也是並列最差，「結果呢？4場打了20分回來，6發全壘打、14打點」。

▲日媒SportsNavi的賽前戰力預測。（圖／翻攝自Threads／kchktw）

「KC的體育視界 Sports Vision」坦言，老實說SportsNavi的評析不是沒有道理，不說其他人，他自己在開賽前對中華隊的帳面投手實力感到擔憂，「至少我認為要贏韓、多必須靠打擊戰，但中華隊這次的投手群，尤其是牛棚實在太令人驚艷，捕手林家正的引導與教練團適時地暫停／換投，都是投手群能穩住的關鍵」。

他提到，「這裡也想特別稱讚曾豪駒總教練，第1次做國家隊總教練，即使對日本輸球，調度依舊合乎常理與數據，能夠不被棒球迷噴爛的總教練在現今時代實在少見，尤其是去年WBC第一戰對巴拿馬的謎之調度還歷歷在目，更顯曾豪駒與教練團這次的帶領有多麼令人刮目相看」。

「KC的體育視界 Sports Vision」也在文末感嘆，「能夠把SportsNavi打臉打回東京，見證台灣在一級棒球賽進前4，實乃人生一大幸事。下一站，東京巨蛋，新目標，打進一級賽事的決賽，追平1992巴塞隆納奧運銀牌的佳績！」

貼文一經曝光後，網友們紛紛留言道，「這次中華隊能晉級複賽真的不簡單」、「本想說是運氣，但每一場都是穩扎穩打，尤其投手群表現亮眼」、「感謝日本小看台灣，說不定其它隊就是看了這分析做出錯誤判斷」、「他們證明了自己，用實力打臉我們」、「這次的捕手，如同護國神山一樣，穩住全場，尤其是投手，讓失分壓到很低」。

也有人認為，「他們依據真實資料分析的，很合理，我們就是穩紮穩打」、「看評比項目…對於台灣選手情蒐有差距，尤其是守備和救援投手等，難怪總分這麼低分…這也是低估台灣的後果，給選手自己警惕和放開去比賽」、「大膽一點，把『追平』拿掉，台灣隊目標是金牌」、「已經很久沒有看到台灣在一級的三大賽，揚眉吐氣過了，這次實在感動」。

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