　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賽前被日媒看扁！中華隊用「超狂數據打臉」　網讚：目標金牌

台灣17日以11：3 贏澳洲，確定晉級超級循環賽，將於11月至日本東京巨蛋出賽。（圖／楊澍攝）

▲台灣確定晉級超級循環賽，將至日本東京巨蛋出賽，打臉不看好的日媒。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

中華隊在本屆世界12強棒球賽表現優異，17日以11：3打敗澳洲後，確定以分組第2的身分晉級，順利挺進東京巨蛋。對於這則喜訊，YouTube頻道「KC的體育視界 Sports Vision」就指出，日媒《SportsNavi》曾在賽前進行戰力預測，台灣僅35分，排名倒數第2，先發5分、後援5分，12隊並列最差，結果4場只失10分，為B組最少，加上4場打出20分，共6發全壘打、14打點，「能夠把SportsNavi打臉打回東京，見證台灣在一級棒球賽進前4，實乃人生一大幸事」。

「KC的體育視界 Sports Vision」在18日凌晨12許發文表示，回顧日媒SportsNavi的賽前戰力預測，台灣僅35分，排名倒數第2，先發5分、後援5分，12隊並列最差，「結果呢？4場只失10分，B組最少，對戰日本跟韓國都只失3分，是日韓各自得分最少的場次」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「KC的體育視界 Sports Vision」接著說到，SportsNavi將台灣的打擊評為6分，也是並列最差，「結果呢？4場打了20分回來，6發全壘打、14打點」。

日媒SportsNavi的賽前戰力預測。（圖／翻攝自Threads／kchktw）

▲日媒SportsNavi的賽前戰力預測。（圖／翻攝自Threads／kchktw）

「KC的體育視界 Sports Vision」坦言，老實說SportsNavi的評析不是沒有道理，不說其他人，他自己在開賽前對中華隊的帳面投手實力感到擔憂，「至少我認為要贏韓、多必須靠打擊戰，但中華隊這次的投手群，尤其是牛棚實在太令人驚艷，捕手林家正的引導與教練團適時地暫停／換投，都是投手群能穩住的關鍵」。

他提到，「這裡也想特別稱讚曾豪駒總教練，第1次做國家隊總教練，即使對日本輸球，調度依舊合乎常理與數據，能夠不被棒球迷噴爛的總教練在現今時代實在少見，尤其是去年WBC第一戰對巴拿馬的謎之調度還歷歷在目，更顯曾豪駒與教練團這次的帶領有多麼令人刮目相看」。

「KC的體育視界 Sports Vision」也在文末感嘆，「能夠把SportsNavi打臉打回東京，見證台灣在一級棒球賽進前4，實乃人生一大幸事。下一站，東京巨蛋，新目標，打進一級賽事的決賽，追平1992巴塞隆納奧運銀牌的佳績！」

貼文一經曝光後，網友們紛紛留言道，「這次中華隊能晉級複賽真的不簡單」、「本想說是運氣，但每一場都是穩扎穩打，尤其投手群表現亮眼」、「感謝日本小看台灣，說不定其它隊就是看了這分析做出錯誤判斷」、「他們證明了自己，用實力打臉我們」、「這次的捕手，如同護國神山一樣，穩住全場，尤其是投手，讓失分壓到很低」。

也有人認為，「他們依據真實資料分析的，很合理，我們就是穩紮穩打」、「看評比項目…對於台灣選手情蒐有差距，尤其是守備和救援投手等，難怪總分這麼低分…這也是低估台灣的後果，給選手自己警惕和放開去比賽」、「大膽一點，把『追平』拿掉，台灣隊目標是金牌」、「已經很久沒有看到台灣在一級的三大賽，揚眉吐氣過了，這次實在感動」。

延伸閱讀
女兒狂捐近200萬善款！老爸崩潰「她沒有行為能力」　淚求基金會退款：養老錢
17歲女兒拒嫁老男人　恐怖父母堵校門口「名譽殺人」想勒死她
公車追撞1死15傷！大有23歲女司機遭爆「飆罵乘客」技術菜　同事發聲了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
機場原地出道！吉力吉撈彈吉他合唱吳俊偉　貴賓室變演唱會
高鐵恐怖男道歉了！搧女客耳光+刀插椅背　認了「會帶衰」失控
史上最薄！　iPhone 17 Air尺寸曝
罕見！陳耀訓蛋黃酥「開賣15分鐘還有剩」
獨／張政禹自嘲掀「金三角」手勢潮　「ALL IN」拚戰12強
賽前被日媒看扁！中華隊用「超狂數據打臉」
快訊／台南規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」
慶中華隊前進東京！手搖飲「買1送1」只有今天
全台2天狂震12次！今年西半部地震多3倍　專家示警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下午4點開搶！家樂福也賣鬆餅堡　網驚呼：餅皮還是現煎的

軌跡魔炸！吳俊偉關門任務「違規右轉球」全跪了：真的超扯

應援中華隊「機票飆破6萬」仍瘋搶！他開酸1事：台灣人很有錢

高科大校園「墓碑大道」每年新生都被嚇到　校方曝感人原因

快訊／12:27台南麻豆區規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」

賽前被日媒看扁！中華隊用「超狂數據打臉」　網讚：目標金牌

穿了卻沒安全感！她好奇「內衣褲會買成套嗎」　網：超愛夜市內褲

日本旅遊「女友同件內衣、內褲穿6天」不洗：又不會流汗！他崩潰

「西小清水溪橋」提早通車！台鐵12／21改點　14列車微調時刻

12強棒球賽「哪一場最刺激？」　一票秒答：比打韓國緊張

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

下午4點開搶！家樂福也賣鬆餅堡　網驚呼：餅皮還是現煎的

軌跡魔炸！吳俊偉關門任務「違規右轉球」全跪了：真的超扯

應援中華隊「機票飆破6萬」仍瘋搶！他開酸1事：台灣人很有錢

高科大校園「墓碑大道」每年新生都被嚇到　校方曝感人原因

快訊／12:27台南麻豆區規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」

賽前被日媒看扁！中華隊用「超狂數據打臉」　網讚：目標金牌

穿了卻沒安全感！她好奇「內衣褲會買成套嗎」　網：超愛夜市內褲

日本旅遊「女友同件內衣、內褲穿6天」不洗：又不會流汗！他崩潰

「西小清水溪橋」提早通車！台鐵12／21改點　14列車微調時刻

12強棒球賽「哪一場最刺激？」　一票秒答：比打韓國緊張

勞動部稱「分署長行為非同仁輕生直接理由」　王婉諭痛批：邏輯破洞

曾頌恩「差一天」坐經濟艙！遇空姐坐對面笑稱：命好像不差

無名女神小予突住院安胎！　「小湯包急著要出來」臥床打點滴

機場原地出道！吉力吉撈彈吉他合唱吳俊偉 貴賓室秒變演唱會

勞動部稱員工死因非霸凌　王鴻薇怒：逼死人再說情緒失控想撇清

高鐵恐怖男道歉了！搧女客耳光+刀插椅背　認了「會帶衰」失控

國軍借政治大學進行教召　國防部：考量防衛作戰需求

最新熱賣球鞋一次看！IU同款NB新色必收、黃宣踩PUMA Velophasis太時髦

下午4點開搶！家樂福也賣鬆餅堡　網驚呼：餅皮還是現煎的

楓葉國砍將是他！　巴瑞特狂飆本季新高39分終止暴龍7連敗

生活熱門新聞

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

中華隊戰古巴「國小生寫作業」爆紅！細看內容驚呆

聽說台灣很落後　英母女來了每天被驚艷「最深刻這事」

阿堂鹹粥先漲後降！台南人吐實話「隔壁市場1碗90元」

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

中華隊12強賽前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」

快訊／「吹11級強風」今晨16.1℃　下波冷空氣更強

恐跌破15℃　下波更強冷空氣時間曝

薑母鴨店都用矮桌椅？老闆3大賺錢秘訣曝光

旺到2025年！秋冬3星座「好運超強勁」

冷到1字頭！2波東北季風+颱風狂甩雨

快訊／06:31台南市規模3.5地震　最大震度4級

快訊／12:27台南麻豆區規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」

更多熱門

相關新聞

5歲寫程式　俄公司發聘用通知「7年後報到」

5歲寫程式　俄公司發聘用通知「7年後報到」

俄羅斯聖彼得堡的7歲程式天才兒童謝爾蓋（Sergey），其從5歲起開始，就在網路上分享自己講解如何程式設計的影片而小有名氣。後續其卓越才能吸引資訊安全公司Pro32的注意，該公司甚至對其發出一份工作邀約，邀請他成為公司培訓主管。但根據法律，謝爾蓋要年滿14歲時才能接受這份工作，這也代表資訊安全公司Pro32要等他等上7年之久。

印度神童阿南德示警：台灣明年8月前恐爆1天災

印度神童阿南德示警：台灣明年8月前恐爆1天災

24歲單親媽把2幼兒塞烤箱「活活燒死」

24歲單親媽把2幼兒塞烤箱「活活燒死」

面試問「水餃是男人還女人」！他機智回1句秒錄取

面試問「水餃是男人還女人」！他機智回1句秒錄取

他演唱會門口「租借手機」　月收20萬

他演唱會門口「租借手機」　月收20萬

關鍵字：

KC的體育視界 Sports Vision周刊王

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

12強東京循環賽　中華隊「 3戰全客場」賽程超不利

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面