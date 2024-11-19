將有巨震？　印度神童示警：台灣明年8月前恐爆1天災

▲阿南德示警2025年8月前台灣恐爆天災。圖為天王星大樓在2024花蓮大地震中下陷傾斜。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

占星預言家「印度神童」阿南德（Abhigya Anand），因為2019年準確預測新冠肺炎疫情聲名大噪，近日他接受吠陀占星專家李靜唯專訪指出，2025年台灣地震風險仍然存在，雖然不會如日本預言家所說的「南海超級大地震」那般嚴重，但仍有可能出現如2004年或2011年規模的地震，呼籲民眾需要保持警惕但不需過度恐慌。

李靜唯昨（18日）晚間在臉書粉專發文分享阿南德的最新預言。她指出，阿南德特別提醒，2025年土星與羅睺的合相將使得心靈詐騙案件更加猖獗。他指出，台灣是一個在靈性事業上百花齊放的多元社會，雖然能夠接受各種命理占星和靈性療癒，但也因此容易滋生詐騙事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「靈性和占星是兩回事，」阿南德強調，「占星師是一個職業，是工作，但不應該被神化。」即使他在全球擁有眾多粉絲，仍然認為自己是個學生，保持謙虛學習的態度。阿南德進一步闡述了他對靈性與商業關係的見解：「商業中可以融入靈性，但靈性不應該被商業化。」他表示，靈性應該保持純粹，它可以淨化其他事物，但不應被其他事物所污染。

專訪中也提到阿南德曾在2023年8月8日接受台灣媒體訪問時，就預測共和黨在2024年美國大選中很可能獲勝，並指出川普的勝算很高，這個預測如今已經應驗。

針對近期台灣頻繁發生的地震，特別是2023年4月3日的大地震後，民眾對地震議題格外敏感。阿南德建議台灣民眾在2025年8月之前要特別注意，這段期間除了可能發生地震外，也需要留意其他天然災害的風險。

▲李靜唯越洋專訪阿南德，並曝光他最新預言。（圖／翻攝自Facebook／李靜唯）

延伸閱讀

▸ 女童4樓墜落亡…商場被控「玻璃沒裝好」公布事發畫面 風向大反轉

▸ 居台老外趕上班忘關門！回家見一幕超吃驚 引發全網論戰

▸ 公車追撞1死15傷！大有23歲女司機遭爆「飆罵乘客」技術菜 同事發聲了