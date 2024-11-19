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台大醫院虎尾院區二期增床位、加速工程　陳金德：平衡區域醫療

▲▼工程會主委陳金德關注雲林地區醫療建設，強調台大虎尾院區二期加速上路。（圖／工程會提供）

▲工程會主委陳金德關注雲林地區醫療建設，強調台大虎尾院區二期加速上路。（圖／工程會提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院工程會主委陳金德今（19日）前往雲林縣視察台大雲林分院虎尾院區二期新建計畫執行進度，他表示，政府提升雲林地區的醫療服務不遺餘力，本次二期工程將再為地方增加531床位，請院方加速計畫執行，相關醫療儀器設備都應一併超前部署，打造舒適的醫療環境。

工程會表示，「台大雲林分院虎尾院區二期新建工程」是國家重要醫療設施，主委陳金德於本日在雲林縣政府、地方民意代表、教育部、衛福部及台大醫院等相關機關陪同下，視察基地位置、設計構想等工程課題與規劃方案，並提醒工程團隊注意設計內容應符合當地醫療需求、提高植栽綠覆率、營造舒適醫病環境、妥善考量施工中及未來營運之人行車行動線、管理營運等各種項目，皆須完善做好。

陳金德表示，均衡台灣是賴清德總統的重大政策之一，期望透過各項資源的合理分配，平衡不同地區在發展上的差異，而均衡台灣的內涵不僅是透過交通建設，串連城市與鄉村的共同發展，更需要透過醫療資源的就近照顧，讓大家都能平安健康。

陳金德說，台大雲林分院虎尾院區二期建設完成後所具備的急重症醫療能量，不僅雲林鄉親受惠，更可嘉惠周邊縣市民眾，落實均衡健康的理念。行政院各部會也會在卓榮泰院長的督導下，積極推動相關政策，回應民眾對中央政府的期待。

陳金德指出，台大醫院是全台最具權威的醫院，許多民眾會選擇北上至台大醫院就診，故台大雲林分院虎尾院區96年啟用後，與斗六院區立即成為當地與鄰近縣市的重要醫療資源。

為了持續提升雲林及周邊地區更完善的醫療服務，陳金德表示，行政院於111年12月8日核定虎尾院區二期修正計畫，總經費約111.08億，其中包含醫療設備經費約11.48億，規劃新建醫療大樓、綜合大樓（含污水處理廠）及醫護宿舍等，預定於117年11月完工啟用，工程完成後，虎尾院區總病床數將有805床，達到急重症醫學中心規模，大幅提升醫療資源與品質。

台大醫院表示，感謝工程會於今邀集建築、結構及機電工程等各領域之專家委員協助檢視設計成果，協助工程順利安全推動。台大醫院強調二期工程完工後，與一期規模相較，總病床數將由274床提升至805床，且醫護宿舍由目前滿住之104戶提升供給至364戶，將大幅提升醫療服務量能與照護醫護人員。

台大醫院說，虎尾分院後續將加速本工程執行，持續致力於提升雲林地區乃至鄰近之彰雲嘉地區醫療及服務品質。

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