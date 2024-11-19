張啓楷稱「給中華隊99分怕他們驕傲」　球迷炸鍋：你當立委我給0分

▲民眾黨立委張啓楷。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽全台矚目，中華隊18日以2比0擊敗古巴，成功用精采表現闖進4強，前進東京複賽。而民眾黨立委張啓楷當天也發文慶賀中華隊獲得佳績，未料一句「給中華隊的投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲」，遭到網友罵翻，紛紛留言「蹭就算了還硬要評分，你當立委我給0分」，而他則解釋，自己是用輕鬆態度讚許國手保持野心，自己更是50年老球迷。

張啓楷昨晚發文慶祝中華隊挺進4強，他表示，恭喜中華隊以2比0完封「紅色閃電」古巴隊，世界12強棒球賽的5場預賽，中華隊單場的最高失分僅是3分，大家要給投手們熱烈的鼓掌！

張啓楷強調，自己給中華隊的投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲！

▼民眾黨立委張啓楷發文祝賀中華隊。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）

未料貼文一出，遭到千名網友留言砲轟，紛紛痛批「蹭就算了還硬要評分，你當立委我給0分」、「你自以為是誰啊」、「他們才不在意你幫他們打幾分」、「民眾黨立委表現連1分都沒有」、「給民眾黨0分，因為給1分你們會驕傲」。

張啓楷隨即解釋，自己說「給中華隊的投手打99分，沒有滿分是怕他們驕傲！」是用輕鬆的態度讚許國手們保持旺盛的戰鬥力和野心，朝向冠軍邁進！阿楷從小便跟大人們熬夜看世界少棒大賽的直播，已經是50年的老球迷，這次台灣代表隊選手們在阿楷的心中，都是無可替代的台灣之光。

▼民眾黨立委張啓楷發文遭到砲轟。（圖／翻攝自Facebook／張啓楷）