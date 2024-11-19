賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔拉雞腿堡只要10元

▲賀中華隊挺進4強，肯德基祭出2大限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

世界12強棒球賽中華隊以4勝1敗挺進複賽，振奮全台！速食品牌「肯德基」特意祭出限時12天「2大同慶優惠」，不僅有10元咔拉雞腿堡等吃，還有超殺炸雞+蛋撻組合下殺58折，小確幸一次收。

▲卡啦雞腿堡下殺10元。

恭賀中華隊挺進4強，肯德基即日起至11月30日祭出2大限時優惠，有「6塊雞+6蛋撻333元」，較原價打出48折優惠，以及「咔拉雞腿堡+10元多1顆」，只要125元就能吃到2份咔拉雞腿堡。

▲漢堡王最新2大組合優惠系列一次看。（示意圖／業者提供）

另，漢堡王至11月21日前也有「雙堡最低99元起」、「點心組合59元起」共2大好康，一共網羅8種組合優惠，不僅有經典脆雞堡+單犇牛肉堡只要99元，還有大份薯條+小份薯條59元、10塊雞塊+6塊雞塊99元等。

●雙堡餐、點心組合優惠（使用期限：即日起至11月21日）

1. 雙層華堡+美式花生雙層脆雞堡199元

2. 原味華堡+辣味華堡189元

3. 火烤雞腿培根堡+田園烤牛堡111元

4. 經典脆雞堡+單犇牛肉堡99元

5. 10塊雞塊+6塊雞塊99元

6. 大份洋蔥圈+小份洋蔥圈59元

7. 大份薯條+小份薯條59元

8. 大份辣薯球+小份辣薯球59元