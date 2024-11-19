中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動：笑容甜又仙！IG被神出

▲網友神出正妹本尊。（圖，下同／翻攝自允蓎IG）

記者施怡妏／綜合報導

世界12強賽19日中華隊啟程前往東京，全員穿上西裝到桃園機場，不少球迷熱情送機，華航機組人員也到場獻花，甜美可愛的空姐一出場，瞬間引起網友熱論，「這華航空姐也太美！」就有網友神出正妹空姐的IG。

中華隊今（19）早搭乘華航包機飛往日本，一身帥氣西裝現身機場，粉絲包圍要簽名、合照，然而，有網友觀看直播發現，代表華航機組人員獻花的地勤超美。有網友在Threads發文，原本沒精神的球員們，看到正妹立刻展開笑容，「四爺很帥大家都知道，這華航空姐也太美！」

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空姐的高顏值讓許多網友暴動，敲碗IG帳號「果然美女才是大家有精神來源」、「這位地勤小姐很嬌羞，有點像被求婚」、「真的超美欸」、「從面無表情到笑容滿面」、「華航顏值當家，當然抬出他們的明星隊地勤啊」、「是我也先醒10秒」、「有點像陳匡怡」。還有網友指出，「名牌沒有翅膀的是地勤！所以這位美女應該是地勤」。

就有網友神出正妹地勤的IG，版面上有許多日常生活照，脫下制服的模樣清純，舉手投足間飄散仙氣，她稍早也貼出限動，放上跟中華隊的側拍照，並寫下「也算是送中華隊出國門了」。

