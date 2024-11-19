信義偷拍警被指遭縱放成慣犯　中正二分局「絕無包庇」回應了

▲信義分局H姓警員涉嫌偷拍男女警如廁更衣、遭警方記兩大過免職。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

北市警局警員安裝針孔偷拍醜聞連環爆，除了大安分局K姓警員在鄰近多所大學的派出所女廁安裝針孔偷拍女警、女大生如廁更衣，另有信義分局某派出所H姓警員在派出所女廁安裝密錄針孔裝備，更離譜的是，H警並非第一次偷拍女警，警界盛傳：2018年底H警任職中正二分局時，就曾疑似偷拍女警，當時外傳女警檢舉後針孔器材已被收走，H警並私下與女警和解，他調任信義分局，未料繼續在警所廁所裝設針孔偷拍，加入創意私房論壇會員並購買兒少性剝削影片。

針對上述傳言，中正二警方提出聲明表示：H姓警員在2018年調離中正二分局，是經由北市警局警員平調作業完成、黃員在當年10月19日調任信義分局；雖警界盛傳H警在中正二分局「也有偷拍女警紀錄」，但中正二分局強調，當年未接獲任何H警遭女警投訴或檢舉偷拍，也無女警提出偷拍妨害秘密告訴、H警當時工作、安全調查表現正常、分局強調當年H警的調任絕無包庇護短。

北市警局表示，調查期間H警主動提出辭呈，但鑑於他有購買兒少性剝削影片及在警所偷拍行為、涉嫌妨害秘密罪嫌；偷拍男女警如廁更衣畫面犯行明確，雖然H警在8月底正式離職、但信義警分局督察系統報請記兩大過免職處分，並追究相關人員考監不周責任。

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