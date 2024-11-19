6歲兒慘被丟進熱水箱致死！狠父辯管教幫「退瘀」　二審仍判16年

▲豐原徐姓男子涉虐兒，台中高分院今撤銷原判，改依過失致死論處，量刑不變。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區1名徐姓男子去年多次用衣架、傳輸線虐打6歲兒子，還把兒放進裝熱水的塑膠箱「退瘀」，導致兒子因橫紋肌溶解失能溺斃。一審由國民法庭審理，徐男被依對未成年凌虐致死罪重判16年；徐不服提起上訴，否認自己凌虐而是在管教，二審今（19日）撤銷原判，改依過失致死罪論處，但量刑仍是16年，可上訴。

一審判決指出，徐男的兒子原本由奶奶照顧，2022年徐將兒子接回豐原照顧，2023年5月起，徐認為兒子不服管教，用衣架抽打兒子臀部、背部，或叫兒子雙手將寶特瓶高舉過頭罰站、進到裝滿冷水的收納箱沖淋冷水處罰。因擔心兒子傷勢被發覺，還不讓兒子從事喜愛的上學活動。

同年月29日、30日，徐男又用傳輸線、衣架毆打兒子，致使6歲兒頭部、面部、四肢、背部、臀部都有擦挫傷及瘀傷，其後又將兒子浸泡在裝有八分滿熱水的收納箱，並不定時以蓮蓬頭朝兒子頭部沖淋熱水，時間至少半小時以上，甚至導致兒子手、腳脫皮。

在浸泡熱水過程中，徐男獨自離開浴室，過了15分鐘才返回，但期間已造成兒子因引發橫紋肌溶解症、浸泡熱水失能而溺水窒息，雖徐男見狀趕緊將兒子抱去客廳急救，同居人也通報消防處理，最後仍搶救不治。

全案檢方在去年6月6日對男童進行解剖，發現男童身上確實有傷痕，認為男童父親徐男涉嫌重大，向台中地院聲押獲准，經起訴移審台中地方法院，並交由國民法庭審判，國民法官依對未滿18歲之人，施以凌虐因而致人於死罪，加上累犯，重判16年。

徐上訴，否認凌虐兒子致死，徐的律師也說，徐的用意是管教小孩，不構成凌虐，用溫熱水退瘀在醫學上也有相關根據，男童死因是否與徐男行為有因果關係，無法證明。

合議庭今天上午宣判，撤銷一審凌虐致死罪認定，改依傷害致死罪論處，刑度仍量處16年徒刑，全案仍可上訴。