保護媽媽打死啃老軟爛兄　弟聲請拒絕國民參審...法官同意了

▲遊男為保護媽媽打死啃老哥哥，經遊男聲請拒絕國民參審，法院裁定本件不行國民參與審判。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中游姓男子看不慣哥哥長期啃老、又撞見哥哥要打母親，今年1月持球棍猛打哥哥致死，檢方依家暴殺人罪嫌將他起訴。本案應由國民法庭審理，不過遊男主張為避免造成家人二度傷害，提出聲請拒絕國民參審；台中地院審酌，國民法官新制剛剛開始，在媒體高度關注下，嚴重影響被害家屬心靈，且被害家屬對於給予遊男處罰的心情也不強烈，裁定本件不以國民參與審判。

起訴指出，今年1月22日晚間8時許，游男返家聽見哥哥跟父母索討3、5000元，但母親拒絕，游兄竟因此砸毀家中門窗、推倒桌椅，還持破碎酒瓶作勢要攻擊母親，撞見這一幕的遊男，拿了一根木製球棍追打哥哥，遊兄逃出門外不慎被機車絆倒，游男又追上去持球棍痛毆哥哥。

父母為讓游男停手，一再出言制止，但他仍持續動手揮打哥哥，遊兄當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍因頭部重創宣告不治。案發後檢方以刑度較輕的「義憤殺人罪嫌」命他6萬元交保，但檢方偵結時，認為游男不顧父母制止，仍持續打死哥哥，改依家暴殺人罪嫌將他起訴。

本案依法原應由國民法庭審理，不過遊男認為自己已經認罪，父母因為此事傷痛不已，且全家生計僅仰賴他一人薪資維持；為避免家人面對冗長訴訟並遭受媒體關注，導致被迫回憶被害人死亡結果的刺激，造成家人二度傷害，聲請改由通常程序審理。

法院審酌遊男意見，認為此案是家內案件，確實有其特殊性，而本案的法律對立雙方，是血緣親誼緊密的骨肉至親，案件對於雙方身心上的衝擊、影響遠非外人所能想像，而被害家屬對於遊男的科刑範圍意見，是至關重要，在刑度量定上，須借重國民生活經驗、正當法律情感的公益性要求已顯然降低。

法院指出，本案若讓國民參與審判，可能因國民法官新制剛起，在媒體高度關注而大幅報導下，嚴重影響被害人家屬受創心靈的重建，裁定本件不行國民參與審判。