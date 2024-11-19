46歲高齡婦試管產女　心臟衰竭休克緊急換心救命

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名45歲新手媽媽小文(化名)，自結婚後，就經歷一連串辛苦的生育歷程，期間不僅遭遇中止妊娠、懷孕期間車禍，緊急剖腹產後面臨心臟衰竭休克，經院方緊急裝設葉克膜、心室輔助器搶命，並進行心臟移植，完成換心手術，一個多月後健康出院，小文夫婦19日帶著小女嬰回到醫院，切蛋糕、獻花慶祝。

▲小文剖腹產心臟休克，經換心手術健康出院。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小文夫婦獻花給彰基總院長陳穆寬。

小文眼眶泛紅的說，當時躺在病床上10多天，醒來第一眼還能看到可愛的女兒，相當感謝醫院的救治。彰基生殖醫學中心主任吳信宏指出，小文從懷孕引發周產期心肌病變到心臟移植，小文共歷經10次麻醉與手術，她41歲才結婚，43歲雖曾懷孕，卻中止妊娠；直到45歲時到彰基接受試管嬰兒療程，順利懷孕。

▲彰基生殖醫學中心主任吳信宏。

小文懷孕6個月時小文遭遇車禍，等到7月準備剖腹產時卻出現喘不過氣，醫療團隊緊急全身麻醉，女寶寶順利出生，小文卻在生產後突發心衰竭，並出現休克。院方緊急裝設葉克膜，並洗腎、安裝心室輔助器搶命，所幸很快等到配對成功心臟捐贈者，並順利完成換心手術，終於在9月康復出院。

▲小文說到激動處，丈夫頻頻為她拭淚。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基曾收治彰化、雲林與南投等高危險妊娠產婦，去年曾單月收治超過50%皆為高危險產婦的紀錄，小文心臟衰竭緊急時刻，院方能迅速召集婦產科、心臟外科、新生兒科等跨科合作，經過團隊努力，順利生產並完成換心成功，全是靠團隊通力合作成功的典範。