慈母「肉身擋刀」濺血亡！狠男討不到錢殺人遭羈押

▲彰化二林凶殺案，涉嫌行兇的李姓男子遭羈押禁見 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化61歲李姓男子昨(16日)傍晚疑因金錢問題，加上酒後情緒失控與蔡姓前妻生的26歲女兒發生爭執，持刀欲攻擊，蔡女為了護女肉身擋刀遭亂刀砍死，李男則偷竊發財車逃逸，開到埤頭鄉彰水路棄車、再前往五金行買水果刀，很快不到2小時遭到警方逮捕，並依涉殺人罪嫌移送地檢偵辦。檢方聲請羈押禁見，彰化地院今晚裁定羈押未禁見。

▲檢警帶涉嫌行兇的李姓男子返回命案現場 。（圖／記者唐詠絮攝）

檢察官今天下午會同法醫前往殯儀館相驗，警方將李男依殺人罪嫌移送法辦，移送過程中，李男被問到為何殺人？是否會後悔？均不發一語。稍早，李男身穿橘色背心、頭戴安全帽，被檢警押往命案現場模擬，以釐清行兇過程。

據家人指出，昨(16日)上午李男酒後一直討錢要65萬元，蔡女幫他還100多萬賭債，身上沒錢，傍晚再度酒後鬧事要錢，握拳打人，女兒拿手機出來說要報警。李氣得大喊「你們一定要這樣嗎」，前往廚房拿一支長達1尺2的西瓜刀，直接先架在她脖子砍下一刀，當場濺血。

▲彰化二林凶殺案，李男犯案後前往五金行再買刀 。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡女強忍著痛，要女兒趕快帶小兒子逃離，2人到大馬路上大喊「媽媽被砍了，趕快幫忙叫救護車」，所幸蔡女堂哥、退休警見狀，立即要2人入屋內躲藏，否則恐又釀2條人命。

李男犯案後隨即逃離現場，並在路邊偷走一輛小貨車逃逸，一路開往埤頭鄉一處五金行買刀，並向店員要求「要尖一點的」，最後以30元購入一把水果刀，徒步離開在路上遊蕩，10分鐘後火速遭警方壓制逮捕。

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