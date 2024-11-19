幫郭台銘連署10份「加減賺」！彰化縣議會秘書、農會理事長起訴

▲連署郭台銘彰化縣議會秘書起訴。（圖／翻攝自彰化縣議會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢偵辦鴻海創辦人郭台銘尋求連署參選2024年總統期間，涉多起交付賄賂案件，再查出彰化縣議會黃姓秘書傳訊「幫忙連署、有給手續費」，鹿港鎮農會張理事長回覆「ok、時機歹歹加減賺」，以連署每份300-350元不等金額，草港農會分部陳姓出納向3人連署，張妻拉父母、家人幫忙連署7份，今日偵查終結，依涉違反選罷法提起公訴。

彰化地檢指出，黃男為彰化縣議會秘書、鹿港農會張姓理事長，2人均有地方人際及資金資源；蔡女為張男妻、陳女為鹿港鎮農會草港分部出納專員；2023年9月18日賴佩霞、郭台銘力拚連署參選總統，需超過289667份連署書，才能通過門檻，黃男予2023年9月12日上午7時01分許，傳Line給張理事長，「早安、郭台銘連署9月19日開始、有給付手續費、一百份為單位，麻煩幫忙」。張男則回覆「ok、時機歹歹加減賺」。

張男於2023年9月上旬，向陳女表示，「參與連署者每份可得350元」，陳女隨即向張妻拿空白連署書，向弟弟、祖母及友人等4人連署，再將填寫好的連署書交給張妻。

張妻於10月6日傳訊息給蔡姓弟弟「連署用的，1人有300元可拿，最好紙本」，蔡上傳父母、兒子及3友人身分證給姊姊。張男將10月底將連署書交回議會後，員警接獲檢舉後報請檢方指揮偵辦，於11月22日晚間20時20分循線查獲。

▲鹿港鎮農會理事長涉連署郭台銘違反選罷法遭起訴。（圖／翻攝自鹿港鎮農會）

彰化縣議會發聲明稿表示，針對本會秘書因涉嫌違反總統副總統選舉罷免法案件經檢察機關起訴一事，本會深表遺憾，並重申依法行政、守法負責的立場。

本會向來重視廉政與法治，對於任何涉及違法行為的事件，均採取零容忍態度。本案已進入司法審判程序，應尊重司法獨立之精神，並相信司法機關會秉持公正公平原則，釐清事實真相，還原事件全貌。

在本案尚未有最終判決前，為維護議會運作之公信力及秩序，本會已啟動內部檢討機制，並持續加強內部廉政教育，強化全體同仁工作紀律與法治觀念，確保議會運作符合社會期待，並履行為民服務的使命。

本會亦將全力配合司法調查，並呼籲外界共同關注案件進展，同時避免未經證實的揣測與不實傳言，影響司法公平性及議會聲譽。