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鹿和夜市3人大亂鬥！吃炒花枝驚見闆娘兒就是欠債人　當場開打

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣鹿港鎮鹿和夜市昨（17）日發生打架案，47歲林男與顏男兩人到攤位吃飯，結果林男看到炒花枝攤老闆娘的兒子，就是欠自己兒子6萬元的人，3人一言不合打起來，3人受傷就醫，最後錢也沒拿到，警方現場逮捕處理，依刑法傷害罪移請彰化地方檢察署偵辦。

▲▼ 彰化縣鹿港鎮鹿和夜市內生炒花枝攤位 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲彰化縣鹿港鎮鹿和夜市內生炒花枝攤位發生大亂鬥。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網友在Threads分享影片，鹿和夜市的炒花枝攤前發生大亂鬥，有人拿桌椅攻擊黃衣男子，而老闆娘也衝進中間將雙方隔開，隨後警方到場控制避免衝突擴大。

▲▼ 彰化縣鹿港鎮鹿和夜市內生炒花枝攤位 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方依傷害罪現行犯將雙方3人移請彰化地方檢察署偵辦。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，到達現場時立即排除打架情事，經警方瞭解為林男與顏男2人17日到夜市攤位用餐，遇見生炒花枝攤商老闆娘與其20歲兒子，發現老闆娘的兒子，就是欠自己兒子6萬元的人，沒想到在這邊不期而遇，於是林男向前商討債務處理問題，雙方先口角糾紛後，進而發生鬥毆，顏男見狀也上前助陣，造成3人大亂鬥。

警方表示到場後，雙方仍持續在互毆，在警方勸阻下才停手，雙方共3人動手並受不同程度擦挫傷，且均已送醫無礙，且雙方均提出傷害告訴，將雙方3人依刑法傷害罪移請彰化地方檢察署偵辦。

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