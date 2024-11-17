內部訓練「補考沒過要記大過」再賠逾3萬元　台鐵：通過率100%

記者李姿慧／台北報導

台鐵近來有員工參加內部運輸班受訓後，發現一旦受訓未通過，未來補考再沒過，將落實記大過等處分，且要賠償住宿費、教材費和餐費，推算可能要賠償3萬到4萬多元。對此，台鐵公司表示，內部教育訓練訂有獎懲制度，維護有限教學資源，今年度教育訓練通過率為100%。

台鐵內部運輸班教育訓練訂有獎懲制度，受訓沒通過者須賠償住宿費和受訓等費用，不過過往曾有員工受訓補考未過關，並未被追討相關訓練費用賠償，僅送回原單位。

近來有台鐵員工發現，未來台鐵會全面落實相關規定，上運輸班併值班站長班，補考沒有過不但要記大過，還要賠償相關住宿、教材和餐費等費用，其中有申請住宿者，估計一天要賠700元，沒住宿者一天約賠400元，推估整個受訓期可能要賠3萬多到4萬多元。

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▲台鐵列車長執勤一段時間，經運輸班受訓後可下站擔任車站副站長。（資料示意圖／記者謝婷婷攝）

對此，台鐵公司表示，台鐵公司內部各項教育訓練，包括開設專業訓練班，本來就對參訓者訂有獎懲制度，各班前三名成積優異者均有嘉獎以上的行政獎勵，成績不及格而補考又未通過者，則不能畢業，且需負擔學雜費賠償，以維公司有限的教學資源。

台鐵公司指出，經查，今(113)年度有司機員班、電訊技術基礎班、號誌進階研習班及第1、2期維修工程車指揮員班等20個班別，均全員及格，通過率皆為100%，足見台鐵公司絕大部分同仁均努力向學，學成回到工作崗位任職，才能達成確保安全提升服務的目標。

台鐵強調，台鐵公司員工訓練處後續仍會持續要求學員達合格門檻，提升專業能力，維持公司最佳營運效能。