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預計千人聚集！全國語文競賽11／23花蓮登場　台鐵加開列車疏運

▲加開11月22日樹林往花蓮新自強號、11月24日花蓮往樹林 新自強號，歡迎民眾多加利用。（圖／花蓮縣政府提供）

▲加開11月22日樹林往花蓮新自強號、11月24日花蓮往樹林 新自強號，歡迎民眾多加利用。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度的全國語文競賽，今年移師花蓮舉辦，將在11月23日至24日（本週六、週日）於宜昌國中、明義國小、東華附小、宜昌國小、海星國小隆重登場，本賽事預計吸引來自全國22縣市的競賽選手、隨隊老師、領隊及家屬數千人集結於花蓮，為使參賽者順利往返，特別感謝立法委員傅崐萁協助，媒合台鐵路公司加開列車提供交通支援。

花蓮縣政府為迎接這一場語文界盛事，縣府同仁自一年多前開始積極籌劃，期能舉辦一場公平、公正的賽事，讓來自全國語文領域的翹楚能透過這場語文交流，彼此相互切磋、琢磨，讓語文教育持續扎根、茁壯成長。雖然籌劃過程中遭遇0403地震、凱米與康芮颱風，對花蓮造成了嚴重的破壞，交通受阻，但這次競賽，正是向全國展示花蓮人如何在困境中站起來、如何用心中的每一字每一句刻劃出花蓮的風華與堅韌的最佳時機，也讓大家感受到花蓮是個富含文化底蘊的城市！

花蓮縣長徐榛蔚表示，為這次比賽特別推出觀光旅遊相關住宿方案，鼓勵「一人參賽、全家出遊」，邀請各地家長與親友共同深刻花蓮，體驗在地獨特的自然美景與人文風情。花蓮的壯麗山海景觀和美味夜市小吃，將為遊客帶來一場充滿驚喜的文化之旅。期盼全國民眾在為選手加油的同時，也能深入探索花蓮的生活美學，享受豐富的家庭假期。

立法委員傅崐萁為讓前來的嘉賓能順利出行，特別協助花蓮縣政府和台灣鐵路股份有限公司協商，加開11月22日樹林往花蓮5220次新自強號、11月24日花蓮往樹林 5221 次新自強號，歡迎民眾多加利用。加開列車車票自11月13日（星期三）0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

相關加開列車車次、時刻，請至台灣鐵路股份有限公司官方網站（https://www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
 

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