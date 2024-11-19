日本隊24連勝「上一次輸是2019年」　超狂戰績曝！網：讓台灣中斷

▲日本隊連勝24場。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本代表隊「侍JAPAN」預賽5戰全勝，尋求世界棒球12強賽衛冕，有網友列出日本隊的戰績，在國際賽24連勝，自從2019年的世界棒球12強賽輸給美國後，就一路連勝，至今還未輸過，拿了4個國際賽冠軍。對此，許多網友看好中華隊今年的表現，「差不多該結束了，讓台灣來中斷吧」。

有網友在PTT發文，「侍JAPAN，國際賽24連勝」，日本代表隊「侍JAPAN」在國際棒球賽事中展現出驚人的連勝紀錄。自2019年世界棒球12強賽以3比4敗給美國隊後，日本隊一路過關斬將，加上本屆12強賽事，已經締造24連勝的恐怖戰績，並連續奪得4項國際賽事的冠軍。

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在2019年世界棒球12強賽中，日本隊輸給美國後，贏了3場比賽，最後拿下冠軍。2021年東京奧運期間，日本隊以4比3逆轉多明尼加，接著四場比賽全勝，奪得金牌。2023年世界棒球經典賽（WBC）中，日本隊連贏7場，打敗中國、韓國、捷克、澳洲、義大利、墨西哥、美國，奪得冠軍。同年舉行的亞洲職棒冠軍賽中，日本隊也奪得冠軍。

▲日本隊預賽拿下五連勝。（圖／記者林敬旻攝）

2024年世界棒球12強賽，日本隊完成預賽五連勝。複賽於周四（21日）在東京巨蛋開打，將對上美國，22日對上委內瑞拉，23日則是對上中華隊。

貼文曝光，網友們紛紛驚呼「不愧是世界棒球最強的日本！一路輾壓最後一局灌進了五分」、「韌性太好了，中間有幾場都差點掰」、「確實蠻誇張的，國際賽要看日本翻真的很難」、「全勝才是他們要的，不能只是算計晉級」。許多網友看好中華隊，「連勝準備被中華隊打破吧」、「台灣就是中止日本連勝的那場」、「希望在冠軍賽被台灣打敗」、「準備在日本本土被我們終結」。



日本「侍JAPAN」國際賽24連勝