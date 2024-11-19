崑大餐飲系陳修醫「2024 WCC世界盃拉花大賽」奪魁　將代表台灣出賽

▲崑山科技大學餐飲系四年級陳修醫參加「2024 WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽」，在激烈的賽事中，陳修醫以樂觀積極的心態應戰，勇奪冠軍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學產品開發營運處處長施智偉老師，17日帶領餐飲系四年級陳修醫參加「2024 WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽」，與全國高手同場競技，在激烈的賽事中，陳修醫以樂觀積極的心態應戰，勇奪冠軍，將於2025年前往瑞士日內瓦代表台灣參賽。

這是該系繼培養出「2023 WCE世界盃杯測師大賽」台灣區選手代表賴力弘後，所培養的第二位世界級選手，成績相當耀眼！

此賽事由台灣咖啡協會主辦，規格與世界賽接軌，是台灣唯一能選拔世界賽代表的大型賽事。選手需在11分鐘內完成4杯拉花拿鐵及2杯雕花拿鐵，比拼時間掌握、作圖速度、圖形一致性、奶泡品質及現場表現。陳修醫表示，這是他第二次參賽，汲取往年參賽經驗後，更加用心準備，並設計了一系列代表「冒險旅程」的圖案，包括「印地安人」、「狒狒」以及「犀牛」。平時熱愛攝影的他，以攝影視角設計賽事圖形，透過製作呈現與肢體語言，向評審與觀眾傳遞他對拉花的熱情。

本次選拔賽中，陳修醫展現了平日在校努力練習的成果，成功完成所有項目，奪得冠軍。頒獎現場驚嘆聲不斷，台灣咖啡協會副理事長也特別致賀，表示恭喜崑山科技大學再創佳績。繼去年同校賴力弘在杯測賽奪得台灣冠軍，前往美國參賽奪全球第六名後，今年陳修醫又以學生身分勇奪拉花冠軍。該校連續兩年在杯測與拉花賽事中拔得頭籌，展現了學生卓越的專業能力，令人讚賞！

今年是陳修醫接觸拉花的第八年，他感謝一路以來支持他的朋友，更感謝自己從未放棄，此次他設計的雕花圖形「犀牛」，象徵勇敢、堅強且無所畏懼的自己。他說：「感謝崑山科技大學提供完整的設備與場地，特別是比賽同規格的咖啡機，讓每次練習都彷彿置身比賽現場。感謝施智偉老師的指導與建議，還有對我的信任與鼓勵。原本看似不可能的任務，我做到了！感謝學校、餐飲系及精品咖啡社團隊，謝謝你們！」

李天祥校長強調，學校致力於打造頂尖的學習環境，幫助學生掌握最新技術，靈活應對快速變化的職場挑戰，並緊跟產業潮流。例如，學校在培育咖啡專業人才方面，可謂匠心獨具，除了挹注資源設立了國際咖啡認證中心及專業咖啡廳提供學生實習，並邀請多位業界權威親自授課。更特別的是，校方引進世界拉花大賽指定的咖啡機，提供學生實作訓練，讓理論與實務無縫銜接。今年，崑山科大更與知名品牌 UCC 咖啡攜手，簽訂產學合作協議，為參加競賽的學生提供高規格的練習資源，進一步提升競賽實力。

施智偉處長指出，這些努力不僅讓學生站上更高的學習舞台，也為他們成為國際舞台上的佼佼者鋪平道路。校方也期望，通過這些創新與資源，為台灣咖啡產業注入源源不絕的新能量，培育出引領未來的亮眼新星。