2013年中華隊陣容豪華！球迷喊「最強的一屆」：差1球贏日本明星隊

▲12強中華隊前進東京。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊18日以2比0擊敗古巴隊，預賽戰績4勝1敗，搶下4強門票前進東京，國人振奮不已，有球迷回憶過往中華隊的陣容，2003年雅典奧運、2013年世界棒球經典賽，以及這次的世界棒球12強賽，是近20年來最強的3屆。貼文曝光，許多網友狂喊2013年真的很強，「差一球就贏日本」。

有網友在PTT發文，「2004、13、24 哪一年國家隊最強？」在近20年的國際棒球舞台上，他認為2004年雅典奧運、2013年世界棒球經典賽（WBC），以及2024年世界棒球12強賽，是中華隊最強的3屆。

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其中，2004年的雅典奧運陣容最豪華，王建民、曹錦輝與陳偉殷領軍，他提到，「台灣MLB投手最強4人，這屆就3隻」，今年中華隊預賽拿下4勝，「認為實力能跟這2屆比，所以大家認為這3屆國家隊實力強度如何？」

▲中華隊牛棚教練王建民。（圖／記者李毓康攝）



貼文一出，網友紛紛喊2013年最猛，「當然是2013阿，不用問，差點打贏完全體日本」、「差一個好球」、「13年阿，幾乎最強能找的都找了」、「13真的真的真的太經典了，除非今年贏日本」、「13！但是打古巴被打爆真的很可惜」、「要超越太難，那年是真的差點贏日本」、「13年壓制到日本隊都懷疑人生了」、「13年是永遠的痛，看到日本總教練就會想起來」、「13真的是最強的一屆，就差一顆好球就能贏下日本全明星隊，那年算是眾星雲集了，陽岱鋼那時的狀態也正處於巔峰」。

許多網友提到，今年中華隊打出好成績，是團隊一起努力的，「今年這批團隊能突破前輩成績進四強，真的值得敬佩」、「個人戰力13，團隊可能是24」、「團隊24沒有之一」、「今年中華隊是團隊強，但是個人能力跟生涯成就上面，連前五都排不上」。

有球迷指出，「2004雅典奧運天賦最高，2013經典賽最成熟，2024十二強最均衡攻守」、「04投手群+13打擊群+24教練團後勤情蒐=完美」、「04年就公認中華隊史上投手陣容最豪華的一屆」、「13、04都是靠王建民，那04的王建民比較強」。