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日本收下台灣戰帖！　總教練井端喊：冠軍賽再對決

▲2024年世界12強棒球賽日本總教練井端弘和。（圖／中華棒協提供）

▲日本總教練井端弘和。（圖／中華棒協提供）

記者張方瑀／綜合報導

台灣在世界棒球12強賽B組拿下4勝1敗的好成績，而面對唯一的「1敗」，台灣隊總教練曾豪駒日前在記者會上表示，希望可以在四強超級循環賽上復仇成功。日本隊監督井端弘和18日也收下戰帖，表示希望兩隊能繳出佳績，期待在「冠軍賽」一較高下。

台灣18日以2：0完封古巴，替B組預賽畫下完美句點，準備前進東京參加四強超級循環賽。台灣選手在這次預賽中拿下4勝1敗的好成績，總教練曾豪駒在賽後訪問時也表示，選手們克服了外界質疑的聲音，「能帶領這支隊伍是我的榮幸，同時他們也帶領我走向東京。」

▲▼世界12強棒球賽，曾豪駒 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣隊總教練曾豪駒 。（圖／記者李毓康攝）

曾豪駒也提到未能擊敗日本的遺憾，希望後續在循環賽尚能復仇成功。日本隊監督井端弘和18日在賽後記者會上表示，台灣這次的表現相當好，希望兩隊能在超級循環賽中繳出佳績，「期待我們在冠軍戰再次交手，一較高下。」

世界棒壘球總會（WBSC）18日公布日本東京巨蛋的賽程安排，日本隊在四強超級循環賽中擁有全主場優勢，所有比賽均安排在晚間18時進行。而台灣隊則面臨較為不利的賽程安排，3場比賽皆為客場，其中前2天的比賽被安排在中午11時進行。

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