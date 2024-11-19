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跟未成年買春！美「準司法部長」揪高中妹性愛毒趴　多次拖款不付

▲▼共和黨籍的美國佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋茨被川普提名司法部長，卻爆出性醜聞。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國前佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）獲川普提名司法部長，卻被爆出性醜聞。2名女性向眾議院道德委員會作證表示，在2017年至2019年1月、也就是蓋茨擔任眾議員期間，他多次買春、舉辦性愛毒品派對、與17歲少女發生性關係，而且經常延遲付款。

根據律師雷帕德（Joel Leppard）最新披露，2名女性向眾議員作證，她們透過Venmo、PayPal等管道，收到蓋茨直接付款、換取性服務，或者受邀出席性愛毒品派對，替現場紳士們提供性服務。

在2017年7月的一次派對上，其中一名女證人首先與蓋茨發生性關係，稍後走到派對會場外面，又目睹蓋茨與另一名17歲少女發生性行為。據悉，蓋茨起初不知道少女的真實年齡，事後才知道對方未成年。

▲▼美國前佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）被川普提名司法部長。（圖／達志影像／美聯社）

根據文字訊息，蓋茨會詢問關於「派對小禮物」（party favors）和「維他命」（vitamins）的事情，據悉這些都是毒品代號。此外，根據她們提供的逾百則訊息，蓋茨經常被提醒「記得付錢」。

2名女子每次獲得酬勞介於200至500美元（約新台幣6493至1.6萬元）之間。有時候，其他人會代替蓋茨付款，包括被他稱為「養子」、關係親密的古巴移民加爾班（Nestor Galban），以及2022年因為「未成年人性販運」被定罪的佛州地方稅務官員格林伯格（Joel Greenberg）。

2名女子宣稱，儘管她們未被蓋茨強迫，但在這些派對上，人們被普遍預期廣泛使用搖頭丸等毒品。眾院調查人員詢問，蓋茨是否出現吸毒跡象時，她們也給出肯定的答覆。

▲▼川普將提名佛州共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長。（圖／記者張靖榕攝）

▲蓋茨的提名認證聽證會，被預期將蒙上陰影。（圖／路透）

蓋茨爆出醜聞之後，引起參議院共和黨的震驚與反彈，一些人質疑，他是否能夠獲得認證提名所需要的50票，因為毫無疑問的是，這些指控將讓聽證會變得充滿醜聞、破壞力十足。

蓋茨尚未回覆最新揭露的調查內幕，但他先前多次否認所有指控，並且據稱有意在聽證會上為自己辯護。

川普過渡團隊也持續表達支持，發言人菲弗（Alex Pfeiffer）堅稱，蓋茨「將成為下一任司法部長」，並且指出，正是拜登政府的司法部結束針對蓋茨的調查，而且沒有提出任何指控，「他是適合這份工作的人，將會終結我們的司法系統武器化。這些都是毫無根據的指控，企圖破壞川普政府的第二任期。」

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