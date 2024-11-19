主張監管蘋果、谷歌等巨頭！川普盟友任FCC主席　馬斯克大讚

▲資深共和黨議員卡爾再度被即將上任的美國總統川普任命為聯邦通信委員會主席。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）17日宣布將任命卡爾（Brendan Carr）為聯邦通信委員會（FCC）主席，並稱讚他是「言論自由戰士」。卡爾當天晚間迅速表明其施政重點。他在社群平台X上感謝川普的同時強調，將「解散審查集團，恢復普通美國人的言論自由權利」。此舉引起川普盟友、科技大亨馬斯克（Elon Musk）的支持，馬斯克僅回應一字，「Based」（意指「讚同」）。

綜合外電報導，卡爾在保守派政策藍圖《2025計畫》中撰寫了有關FCC的章節，顯示其領導下的FCC將不再遵循傳統，並主張對臉書母公司Meta、Google和蘋果（Apple）等科技巨頭進行監管。過去的委員會主席，不論共和黨或民主黨，通常專注於網路普及及無線頻譜政策，但卡爾在被宣布將任命後首日，並未提及這些議題，反而聚焦於批評科技公司的「審查」行為、承諾強化對廣播電視與電台的監管，以及終止FCC推動的多元、公平與包容（DEI）政策。

卡爾的施政重點與川普競選期間的核心議題如出一轍，川普多次對上述議題發表具爭議的言論。2017年，川普任命卡爾進入FCC，如今卡爾成為該機構內最高級別的共和黨官員，此次任命並不意外。

卡爾與馬斯克的關係密切，特別是在Starlink衛星網路服務相關議題上，他曾指責民主黨對馬斯克進行「監管戰」。作為主席，卡爾有可能推動大規模聯邦補貼流向Starlink，面對政治新聞網站Politico的報導，形容他是「可能為馬斯克帶來數十億補助的華府官僚」，卡爾回應稱自己會保持公平。