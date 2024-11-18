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技師稱「柯文哲1決策害大巨蛋漏水」再燒遠雄4000萬！蔣萬安說明了

▲▲大巨蛋啟用後高品質的觀賽體驗獲得球迷肯定，但漏水問題遲遲無法解決改善。（圖／記者李毓康攝）。（圖／中華棒協提供）

▲大巨蛋啟用後高品質的觀賽體驗獲得球迷肯定，但漏水問題遲遲無法解決改善。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大巨蛋啟用至今近1年，但漏水問題遲未改善，有曾參與勘查的技師更向媒體透露，這與時任台北市長柯文哲倉促將大巨蛋停工，導致屋頂鈦板來不及蓋上、破壞防水層有關。對此，台北市長蔣萬安表示，他上任就是面對問題解決問題，並將依合約規定要求遠雄面對問題及進行改善。

一名曾參與勘查的技師向媒體透露，大巨蛋漏水問題的病根可能源自柯文哲的決策，因為當年大巨蛋的屋頂鈦板尚未蓋好，就被柯文哲下令停工，一停就是4年。在這4年的風吹雨淋下，大巨蛋的結構受到了損壞，復工再蓋鈦板時已為時已晚，從而導致漏水問題頻傳。

▲▼ 台北市議會工務委員會赴大巨蛋考察。（圖／議員林亮君提供）

遠雄副總經理楊舜欽受訪時強調，修繕漏水是遠雄的責任，且遠雄絕不會逃避。他進一步說明，大巨蛋的結構是弧狀的，抓漏並不容易。目前遠雄已經先採取區域貼膠帶、設置截水槽等措施盡量控制漏水，至今為止已經花費至少4000萬元在修繕大巨蛋的漏水問題，這個數字甚至高於市府的罰款。

對此，蔣萬安引述副市長李四川的說法表示，抓漏是非常困難的工程，因此市府的立場就是依照契約的規定要求遠雄一定要面對、解決。他強調，若遠雄未能在期限內完成改善，市府一定依約開罰。

▲▼蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮 。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安 。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安指出，台北市府的善意與誠意就是回應廣大球迷朋友32年前的期待，因此在他上任的第一年，全市府團隊共同努力克服各項困難，在各界不看好的情況下，去年底讓大巨蛋完工啟用，回應球迷朋友的期盼。

蔣萬安也提到，在大巨蛋過去幾場賽事，包括中職比賽、讀賣巨人邀請賽，或是國慶晚會當天，前後幾天統計，周邊的人流增加了3成，東區商圈的商機、營業額都增加了將近4成，可預期未來包括比賽、非體育賽事、晚會、演唱會等，不只是能夠延伸到東區商圈，鄰近松菸、國父紀念館周邊，甚至整個區塊，都會帶來更多的商機、人流，以及產業的發展。

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