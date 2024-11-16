12強台日大戰「大巨蛋座位竄出老鼠」　畫面曝光！網看傻了

網搜小組／劉維榛報導

12強台日大戰準備刺激開打，已先入場的球迷卻發現座位有老鼠，只見牠在座位上與地上亂竄，影片曝光後，引發網友笑虧，「老實說有老鼠比漏水正常多了」、「不要吵牠，牠在等周杰倫演唱會」、「老鼠想看中日大戰啊，有購票的！」

一名網友「jjlin_1108」在Threads驚呼，「大巨蛋有老鼠正常嗎？」畫面可見，當時前方座位仍空無一人，竟有活跳跳米奇在椅子上亂竄，原PO走上前查看，老鼠隨即跳到地上。

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▲大巨蛋老鼠出沒。（圖／jjlin_1108提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



底下網友熱議，「畢竟有地下座位區可以觀看演唱會，當然也有老鼠的局」、「不要吵牠，牠在等周杰倫演唱會」、「老鼠都知道要先來卡位」、「有食物就會有啊」、「很正常啊」、「很正常，牠本來就在只是不小心被你發現」、「每間漂亮的百貨公司也都有」、「這區在哪呀」。原PO回應，位在131區。

這段影片曝光，也引發PTT網友一陣騷動，「大驚小怪，美國球場還養貓來抓老鼠」、「老實說有老鼠比漏水正常多了」、「老鼠想看中日大戰啊，有購票的」、「巨人交流賽那時候就有了一日球迷是吧」、「台灣人吃那種油油水水氣味的東西，當然老鼠會來」。

本文獲原PO授權