叫小姐「脫光才知是變性人」！他拒付買春錢　兩人飯店扭打

▲一名外籍男子到泰國買春，沒想到直到最後一刻才發現對方是變性人。（示意圖／ETtoday資料照）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島一名外籍買春客將另一名泰國女孩帶回飯店準備性交易，但等脫光衣服後，他才發現對方不是女性，而是變性人，氣得他拒絕付錢。沒想到卻因此惹怒賣淫的變性人，兩人當場在飯店客房內互毆，場面失控。

根據《普吉島時報》報導，普吉島帕通地區一間酒店發生一起紛爭，一名外國男子將一名泰國「女子」帶回飯店，準備發生性行為，怎知直到進入客房準備開始壞壞時，才發現對方並非女兒身，而是一名跨性別者。

該名外籍男子隨即拒絕支付性交易費用，並當場要求對方離開。然而跨性別者認為，男子把他帶回飯店已經浪費他一段時間，要求對賠償，但是遭拒，兩人最終在飯店房間內發生衝突。

根據匿名的消息來源透露，兩人發生爭吵後，開始在房間內互丟物品，導致飯店一片混亂。而相關消息被發到臉書後，隨即引發廣泛討論，並吸引超過5000則留言、720個讚以及190次分享。

對此，泰國網友認為，跨性別者沒有事先坦白自己的性別身份，本來就理虧。有網友稱，「你應該坦誠告知客人，這並不是什麼壞事，只是每個人都有不同的性癖好。」

另一方面，普吉島2月也曾發生變性人與外籍買春客的衝突事件，當時有一名泰國籍的跨性別者因為3名外國男子未支付事前談好的費用，因此持刀攻擊對方。