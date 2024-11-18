15歲少年裝闊！借3600元高利貸「請女友吃魚」　債務滾成2萬還不完

▲一名少年為了請女友吃魚去借高利貸，最後債務被滾成2萬元，讓他無力償還。示意圖，與本新聞無關。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞最近傳出一件離譜事蹟，一名15歲少年為了請女友吃大餐，不惜向高利貸借錢，最後在「利滾利」的情況下，債務高達3000令吉（約新台幣2.2萬元），不得不請求宗教組織介入，才得以成功還債。

綜合當地媒體報導，這名15歲少年是因為想要裝闊，請女友吃一頓三味金目鱸魚大餐，所以才向非法借貸機構借了500令吉（約新台幣3628元）。不料，在「利滾利」的情況下，少年的債務最後竟高達3000令吉，而少年也因為無力償還，陷入經濟危機。

於是，少年便向宗教義務基本知識與古蘭經研究中心（Fardu Ain）求助。在該組織的幫助下，如今少年已清償所有借款，而且還不需按照高利貸的要求，支付額外利息，令他慶幸不已。然而，為了避免類似事件重演，少年必須在組織的監督下，參與為期3個月的宗教教育課程，並學習正確的財務管理及宗教價值觀。

相關宗教組織進一步指出，他們過去3年已協助逾3700名高利貸受害者。該組織呼籲民眾，特別是青少年，務必警惕高利貸的威脅，避免因小額貸款陷入債務危機。