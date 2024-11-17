泰國驚現無頭美人魚！疑因「牙齒可避邪」遭斬首　村民見腐屍落淚

▲泰國有一頭成年雄性儒艮被割下頭部後死亡。（圖／翻攝自曼谷郵報）

記者葉睿涵／編譯

泰國普吉島海域14日漂來一具俗稱為「美人魚」的成年雄性儒艮腐屍，但令人驚訝的是，這具屍體的頭從頸部以上被平整割下，場面觸目驚心。這已經是當地本月發生的第3起儒艮死亡案例。當地村民相信，這頭儒艮之所以會被非法獵殺，與獵人迷信其毒牙和眼淚可避邪有關。

據《曼谷郵報》報導，這具成年雄性儒艮的無頭屍是在泰國普吉島東北部的邦龍碼頭（Bang Rong Pier）附近所發現。當地漁民指出，這具失去了頭部的儒艮屍體，長約2.2公尺、重約250公斤。海岸資源研究中心則表示，這頭儒艮的屍體腐爛嚴重，估計已死亡4至5天，其頸部的明顯刀傷表明了牠生前曾遭獵殺。

當地村民認為，獵人是為了獲取儒艮傳說可避邪的毒牙和眼淚，所以才會捕殺儒艮，試圖將這些器官製成護身符。儘管相關部門已強調，這種說法毫無科學依據，但儒艮死亡的事件依舊在泰國頻繁發生。在剛剛過去的11月3日和8日，董里府（Trang）和甲米府（Krabi）就分別發生了2起類似事件。

當地村民在打撈儒艮遺體時，忍不住掉下眼淚，並表示儒艮不應受到如此的待遇。海洋與海岸資源部也指出，儒艮已瀕臨滅絕，其數量因非法狩獵及棲息地喪失持續下降，呼籲大眾加強保護意識。