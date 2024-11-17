好心讓鄰居蹭網！他想借Netflix帳號卻被拒　怒用「1招制衡」網讚爆

▲大馬一名男子好心借鄰居WiFi，不料對方卻不借他Netflix帳號，讓雙方從此不再往來。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子出於好意與鄰居分享WiFi密碼，卻在要求鄰居分享Netflix帳號時狠遭拒絕，於是他一怒之下也換掉了WiFi密碼。令人意外的是，鄰居發現自己無法上網後，又厚著臉皮來向他討密碼，而這起事件也讓男子與鄰居斷絕往來。

據當地媒體mStar報導，這名男子最近在TikTok發文，表示他的鄰居2個月前來到他家，請求他分享WiFi密碼，而大方的男子也出於好意，答應讓鄰居免費使用網路。最近，鄰居興奮地告訴他自己訂閱了Netflix，於是男子開玩笑地表示他也想要共享對方的Netflix，未料鄰居妻子卻嚴肅回應，「不可以，因為這是我們付錢的」，讓男子錯愕不已。

在鄰居拒絕分享帳號後，男子便更改了WiFi密碼，導致鄰居一家無法繼續使用免費網路。起初，鄰居還以為是WiFi出現了問題，於是他們便來詢問男子發生了什麼事，而男子也如實告訴他們密碼已被更換，「因為這是我付錢的。」鄰居太太沉默後，再未與男子來往。

男子的貼文在網上曝光後，迅速引起了廣泛討論。不少網友批評鄰居「厚臉皮」、「自私」，也讚揚男子「做得對」。一些網友在留言區分享自己類似的經歷，認為對於這種不懂感恩的人應保持距離，不過也有人提到自身與鄰居和睦相處的正面案例，呼籲鄰裡互助應建立在互相尊重的基礎上。