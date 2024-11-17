　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

好心讓鄰居蹭網！他想借Netflix帳號卻被拒　怒用「1招制衡」網讚爆

▲Netflix。（圖／視覺中國CFP）

▲大馬一名男子好心借鄰居WiFi，不料對方卻不借他Netflix帳號，讓雙方從此不再往來。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子出於好意與鄰居分享WiFi密碼，卻在要求鄰居分享Netflix帳號時狠遭拒絕，於是他一怒之下也換掉了WiFi密碼。令人意外的是，鄰居發現自己無法上網後，又厚著臉皮來向他討密碼，而這起事件也讓男子與鄰居斷絕往來。

據當地媒體mStar報導，這名男子最近在TikTok發文，表示他的鄰居2個月前來到他家，請求他分享WiFi密碼，而大方的男子也出於好意，答應讓鄰居免費使用網路。最近，鄰居興奮地告訴他自己訂閱了Netflix，於是男子開玩笑地表示他也想要共享對方的Netflix，未料鄰居妻子卻嚴肅回應，「不可以，因為這是我們付錢的」，讓男子錯愕不已。

在鄰居拒絕分享帳號後，男子便更改了WiFi密碼，導致鄰居一家無法繼續使用免費網路。起初，鄰居還以為是WiFi出現了問題，於是他們便來詢問男子發生了什麼事，而男子也如實告訴他們密碼已被更換，「因為這是我付錢的。」鄰居太太沉默後，再未與男子來往。

男子的貼文在網上曝光後，迅速引起了廣泛討論。不少網友批評鄰居「厚臉皮」、「自私」，也讚揚男子「做得對」。一些網友在留言區分享自己類似的經歷，認為對於這種不懂感恩的人應保持距離，不過也有人提到自身與鄰居和睦相處的正面案例，呼籲鄰裡互助應建立在互相尊重的基礎上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／澳洲換投！林立看情蒐敲安打　中華2局2比0澳洲
李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂
Lisa唱一半出現狀況！　愧疚道歉
泰國驚現無頭美人魚！　村民見腐屍落淚
12強台澳關鍵戰役　運彩賠率出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

追實境節目「超像自己家」　她揭神巧合：浴室、冰箱都一樣

女兒不像他！人夫以為老婆出軌　「怒驗DNA」驚揭更離奇真相

堅守醫院！加薩醫生拒撤離　遭以色列關押監獄「凌虐致死」

末日前兆？加州海岸驚現「3公尺地震魚」詭異照瘋傳　3個月內第2條

好心讓鄰居蹭網！他想借Netflix帳號卻被拒　怒用「1招制衡」網讚爆

泰國驚現無頭美人魚！疑因「牙齒可避邪」遭斬首　村民見腐屍落淚

日本遊艇撞拖船「4乘客當場噴飛」3人慘死！　濃霧疑釀禍原因

UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

APEC領袖大合照「獨缺日相石破茂」！　荒謬原因曝：塞車釀遲到

左眼球整顆被挖掉！大馬阿伯喝醉挑釁陌生人　下場慘了

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

追實境節目「超像自己家」　她揭神巧合：浴室、冰箱都一樣

女兒不像他！人夫以為老婆出軌　「怒驗DNA」驚揭更離奇真相

堅守醫院！加薩醫生拒撤離　遭以色列關押監獄「凌虐致死」

末日前兆？加州海岸驚現「3公尺地震魚」詭異照瘋傳　3個月內第2條

好心讓鄰居蹭網！他想借Netflix帳號卻被拒　怒用「1招制衡」網讚爆

泰國驚現無頭美人魚！疑因「牙齒可避邪」遭斬首　村民見腐屍落淚

日本遊艇撞拖船「4乘客當場噴飛」3人慘死！　濃霧疑釀禍原因

UFO詭漂軍事基地上空　「飛彈射穿」竟毫髮無傷！驚人影像曝光

APEC領袖大合照「獨缺日相石破茂」！　荒謬原因曝：塞車釀遲到

左眼球整顆被挖掉！大馬阿伯喝醉挑釁陌生人　下場慘了

天母廣田洋果子泡芙發霉！北市現場稽查「已暫停販售」仍揪2缺失

不斷更新／澳洲換投！林立看情蒐敲安打　中華2局2比0澳洲

追實境節目「超像自己家」　她揭神巧合：浴室、冰箱都一樣

台灣不紅但國外超火的實力派美妝！大獎拿到手軟是基本　明星、彩妝師都愛用

六月看《影后》2台詞超有感！　罕吐愛情底線：忍不了就離開

小聯盟隊友來台打12強　鄭宗哲請客喝飲料

女兒不像他！人夫以為老婆出軌　「怒驗DNA」驚揭更離奇真相

動保與農村文化融合！臺南動保市集溫馨登場　毛孩與飼主共度愉快時光

嚴藝文突感觸眼淚潰堤！　楊貴媚見一幕也心疼哭了：無法想像

堅守醫院！加薩醫生拒撤離　遭以色列關押監獄「凌虐致死」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

奧客搭公車怒喊「你下車」　結果司機下車了

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

APEC合照尷尬了！　「習近平C位」拜登塞角落

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

最後一次拜習會登場　習近平：中美關係關乎人類前途命運

UFO驚現軍事基地　「飛彈射穿」竟毫髮無傷

遊日注意！西瓜卡這裡不能搭

誤食含花生粉布朗尼　過敏兒肺部塌陷去世

研究揭夫妻「最完美年齡差」　差太多下場曝

旅行失蹤　她失聯前「一串訊息」超毛

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

熟睡遭丈夫砍殺！人妻「縫70針」奇蹟存活

更多熱門

相關新聞

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

泰國普吉島海域14日漂來一具俗稱為「美人魚」的成年雄性儒艮腐屍，但令人驚訝的是，這具屍體的頭從頸部以上被平整割下，場面觸目驚心。這已經是當地本月發生的第3起儒艮死亡案例。當地村民相信，這頭儒艮之所以會被非法獵殺，與獵人迷信其毒牙和眼淚可避邪有關。

阿伯惹錯人！眼球整顆被挖掉

阿伯惹錯人！眼球整顆被挖掉

14歲少年墜河！屍體「臉被野獸啃爛」

14歲少年墜河！屍體「臉被野獸啃爛」

超強颱風「萬宜」二度登陸菲律賓！500萬人避難

超強颱風「萬宜」二度登陸菲律賓！500萬人避難

熟睡遭丈夫砍殺！人妻「縫70針」奇蹟存活

熟睡遭丈夫砍殺！人妻「縫70針」奇蹟存活

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞WiFiNetflix共享密碼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

澎恰恰下跪道別石英　演藝圈大咖都到了

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

恭喜！　5生肖2025旺爆

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

Joeman超辣前女友閃婚！

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

石英告別式現場曝光「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面