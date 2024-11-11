百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」原價2000多！網驚：都蠻好看的

▲原PO逛GAP，發現98元超便宜服飾。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

今雙11優惠大爆發，不少人要剁手了！一名網友驚呼，去了一趟GAP實體店，發現原價2000多元的服飾，居然下殺到98元，逛完特價區隨即拿了6件結帳，令他大讚「真的打到骨折！」不僅如此，不少網友也PO文分享，「那排真的都是98元！雙11衝了！」

一名網友在Threads分享，看到有人說大葉高島屋GAP在大特價，好奇心驅使下，他去了實體店一趟，逛個短短20分鐘就血拚了6件，讓他開心不已。

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另外，原PO笑稱，他把特價區所有喜歡的衣著都搜刮光光，總共結帳男式針織裝與外衣。同時，原PO也透露，特價區出現百元有找，「還有其他長袖、外套什麼的（原價兩千的），短袖基本上都98元，材質比較特別的才會變198元，今天逛20分鐘看到的，不確定之後會不會變。」

無獨有偶，不少網友也驚呼，「GAP雙11居然下殺5折，最近換季可以買外套，這幾件都蠻好看的，大人小孩衣服可以一起買，超划算！」「在官網上觀望很久的襯衫，在門市看到驚喜優惠真的是撿到便宜最後398元入手（原價1999），可惜就是尺寸能選擇的不多（都偏大），右邊那排真的都是98元！雙11衝了。」

另說到國民服飾，很多人會聯想到UNIQLO，官網雙11推出的優惠像是羽絨背心原價1490元特價1290元，休閒圓領上衣790元降為590元，以及棉質九分褲790元降至590元等。

▼UNIQLO也有雙11優惠。（示意圖／記者曾筠淇攝）

